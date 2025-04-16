Около недели назад российский хоккеист Александра Овечкина побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ. В честь этого его решила отметить мерка Вашингтона.

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Зашкарь в мэрии Вашингтона

Мюриэл Боузер провозгласила 11 апреля 2025 года "Днем Александра Овечкина", пишет 24 канал со ссылкой на Washington Capitals.

Я, мэр Вашингтона, провозглашаю 11 апреля 2025 года "Днем Александра Овечкина" в Вашингтоне и рекомендую всем жителям города отметить это событие,

– написала Мюриэл Боузер.

Отметим, что Александр Овечкин является известным путинистом. В 2017 году он создал движение в поддержку Владимира Путина под названием Putin Team, а также он ни разу не выступил против войны России в Украине.