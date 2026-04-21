Руководство киевлян будет искать наставника, который одновременно не требует много средств и умеет работать с молодыми футболистами. Такому описанию, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, прекрасно подходит Александр Петраков.
Почему Динамо может пригласить тренировать Петракова?
По словам журналиста, Игорь Костюк еще имеет шансы сохранить свою работу, и многое будет зависеть от результата в Кубке Украины и матча УПЛ с Шахтером, который покажет потенциал нынешнего Динамо.
Однако в случае отставки реальным выглядит вариант с Петраковым. Тренер не будет требовать для подписания контракта слишком высокую зарплату: когда он работал в сборной Украины, то был одним из самых низкооплачиваемых коучей в ее истории. Это вполне устраивает Динамо, которое не может позволить себе тратить слишком много средств.
Также преимуществом Петракова является его огромный успешный опыт работы на юношеском и молодежном уровне. Поскольку в киевском клубе под руководством Костюка взяли курс на собственных молодых воспитанников, триумфатор чемпионата мира U-20 со сборной Украины выглядит идеальным для этого проекта.
В конце концов Петраков – "динамовское сердце", и это всегда играло важную роль для руководства клуба.
Где работал Петраков?
- По данным Transfermarkt, на клубном уровне Александр Петраков тренировал в конце 90-х – в начале "нулевых". Был ассистентом в ЦСКА-Борисфен и главным коучем в Явир-Сумы и ФК Винница.
- С 2011 года Петраков последовательно возглавлял юношеские сборные Украины, наибольшего успеха достиг с командой U-20 в 2019 году, когда выиграл чемпионат мира.
- В национальной сборной Украины провел 15 матчей, не смог вывести команду на Мундиаль-2022 и не выиграл группу в Лиге Наций.
- Последним местом работы Петракова была сборная Армении, с которой его уволили после 18 матчей.