Руководство киевлян будет искать наставника, который одновременно не требует много средств и умеет работать с молодыми футболистами. Такому описанию, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, прекрасно подходит Александр Петраков.

Почему Динамо может пригласить тренировать Петракова?

По словам журналиста, Игорь Костюк еще имеет шансы сохранить свою работу, и многое будет зависеть от результата в Кубке Украины и матча УПЛ с Шахтером, который покажет потенциал нынешнего Динамо.

Однако в случае отставки реальным выглядит вариант с Петраковым. Тренер не будет требовать для подписания контракта слишком высокую зарплату: когда он работал в сборной Украины, то был одним из самых низкооплачиваемых коучей в ее истории. Это вполне устраивает Динамо, которое не может позволить себе тратить слишком много средств.

Также преимуществом Петракова является его огромный успешный опыт работы на юношеском и молодежном уровне. Поскольку в киевском клубе под руководством Костюка взяли курс на собственных молодых воспитанников, триумфатор чемпионата мира U-20 со сборной Украины выглядит идеальным для этого проекта.

В конце концов Петраков – "динамовское сердце", и это всегда играло важную роль для руководства клуба.

Где работал Петраков?