Керівництво киян шукатиме наставника, який водночас не вимагає багато коштів і вміє працювати з молодими футболістами. Такому опису, за інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, чудово підходить Олександр Петраков.

Чому Динамо може запросити тренувати Петракова?

За словами журналіста, Ігор Костюк ще має шанси зберегти свою роботу, і багато що залежатиме від результату у Кубку України і матчу УПЛ з Шахтарем, який покаже потенціал нинішнього Динамо.

Проте у разі відставки реальним виглядає варіант з Петраковим. Тренер не вимагатиме для підписання контракту занадто високу зарплату: коли він працював у збірній України, то був одним з найнижче оплачуваних коучів в її історії. Це цілком влаштовує Динамо, яке не може дозволити собі витрачати занадто багато коштів.

Також перевагою Петракова є його величезний успішний досвід роботи на юнацькому і молодіжному рівні. Оскільки у київському клубі під проводом Костюка взяли курс на власних молодих вихованців, тріумфатор чемпіонату світу U-20 зі збірною України виглядає ідеальним для цього проєкту.

Зрештою Петраков – "динамівське серце", і це завжди грало важливу роль для керівництва клубу.

Де працював Петраков?