Динамо может возглавить бывший тренер сборной Украины
- Александр Петраков рассматривается как потенциальный новый тренер киевского Динамо, вместо Игоря Костюка.
- Петраков известен своим успешным опытом работы с молодыми командами, включая победу на чемпионате мира U-20 со сборной Украины в 2019 году.
Турбулентный сезон для киевского Динамо, вполне вероятно, завершится поиском нового главного тренера на место Игоря Костюка. Одним из претендентов будет коуч, который ранее проявил себя лишь не уровне сборных, а не клубов.
Руководство киевлян будет искать наставника, который одновременно не требует много средств и умеет работать с молодыми футболистами. Такому описанию, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, прекрасно подходит Александр Петраков.
Смотрите также Шовковский откровенно высказал претензии Ярмоленко в инстаграм-опросе
Почему Динамо может пригласить тренировать Петракова?
По словам журналиста, Игорь Костюк еще имеет шансы сохранить свою работу, и многое будет зависеть от результата в Кубке Украины и матча УПЛ с Шахтером, который покажет потенциал нынешнего Динамо.
Однако в случае отставки реальным выглядит вариант с Петраковым. Тренер не будет требовать для подписания контракта слишком высокую зарплату: когда он работал в сборной Украины, то был одним из самых низкооплачиваемых коучей в ее истории. Это вполне устраивает Динамо, которое не может позволить себе тратить слишком много средств.
Также преимуществом Петракова является его огромный успешный опыт работы на юношеском и молодежном уровне. Поскольку в киевском клубе под руководством Костюка взяли курс на собственных молодых воспитанников, триумфатор чемпионата мира U-20 со сборной Украины выглядит идеальным для этого проекта.
В конце концов Петраков – "динамовское сердце", и это всегда играло важную роль для руководства клуба.
Где работал Петраков?
- По данным Transfermarkt, на клубном уровне Александр Петраков тренировал в конце 90-х – в начале "нулевых". Был ассистентом в ЦСКА-Борисфен и главным коучем в Явир-Сумы и ФК Винница.
- С 2011 года Петраков последовательно возглавлял юношеские сборные Украины, наибольшего успеха достиг с командой U-20 в 2019 году, когда выиграл чемпионат мира.
- В национальной сборной Украины провел 15 матчей, не смог вывести команду на Мундиаль-2022 и не выиграл группу в Лиге Наций.
- Последним местом работы Петракова была сборная Армении, с которой его уволили после 18 матчей.