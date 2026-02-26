"Вас не Россия бомбит": игрок сборной Украины рассказал о конфликте с известным венгром
- Александр Романчук, игрок сборной Украины, рассказал о конфликте с венгерским футболистом Балажем Джуджаком из-за его пророссийских взглядов.
- Джуджак, известный своей связью с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, выражал поддержку российским нарративам во время общения с Романчуком.
Александр Романчук, который в свое время играл за молодежную сборную Украины по футболу, за время выступлений в венгерском Дебрецене столкнулся с пророссийскими взглядами лидера команды. Балаж Джуджак оказался сторонником нарративов Кремля.
Футболист сборной Венгрии пытался доказать украинцу, что российская пропаганда говорит правду. Между партнерами по клубу возникали конфликты, рассказал Романчук ютуб-проекту Взбірна.
Что Джуджак говорил о войне в Украине?
Балаж Джуджак известен своей дружбой с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который считается наиболее пророссийским политиком среди европейских лидеров.
Футболист тоже придерживается взглядов, которые транслирует Кремль. В общении с Романчуком он заявлял, что "вас бомбит не Россия, а Америка". В конце концов украинец решил больше не разговаривать с Джуджаком на эту тему.
Очевидно, на взгляды венгра повлияло длительное пребывание в составе московского Динамо. Джуджак играл в России на протяжении трех лет и является рекордсменом по количеству матчей в тамошнем чемпионате среди своих соотечественников.
Романчук отметил, что, несмотря на промытые мозги и веру в пропаганду, Джуджак за время их совместных выступлений в Дебрецене отличался высокими профессиональными качествами. Он был настоящим капитаном, мотивировал партнеров в раздевалке и при этом говорил, что считает выступления за сборную важнее, чем клубный уровень.
Как сложилась карьера Александра Романчука?
- Воспитанник Прикарпатья в Украине успел поиграть за ФК Львов и Кривбасс, а также был в системе киевского Динамо, но так и не дебютировал за главную команду "сине-белых".
- В Дебрецене играл с 2022 по 2024 год, провел 44 матча.
- С 2025 года выступает за румынскую "Университатю Крайова", которая в этом сезоне даже попала в основной раунд Лиги конференций.
- Как пишет Transfermarkt, в составе румынского клуба в Романчука 34 матча, в которых он отметился 6 забитыми мячами, что является приличным показателем для центрального защитника.
- На уровне сборных Романчук провел 3 игры в украинской молодежке, но в главную команду вызовов не получал.