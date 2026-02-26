Футболист сборной Венгрии пытался доказать украинцу, что российская пропаганда говорит правду. Между партнерами по клубу возникали конфликты, рассказал Романчук ютуб-проекту Взбірна.

Что Джуджак говорил о войне в Украине?

Балаж Джуджак известен своей дружбой с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который считается наиболее пророссийским политиком среди европейских лидеров.

Футболист тоже придерживается взглядов, которые транслирует Кремль. В общении с Романчуком он заявлял, что "вас бомбит не Россия, а Америка". В конце концов украинец решил больше не разговаривать с Джуджаком на эту тему.

Очевидно, на взгляды венгра повлияло длительное пребывание в составе московского Динамо. Джуджак играл в России на протяжении трех лет и является рекордсменом по количеству матчей в тамошнем чемпионате среди своих соотечественников.

Романчук отметил, что, несмотря на промытые мозги и веру в пропаганду, Джуджак за время их совместных выступлений в Дебрецене отличался высокими профессиональными качествами. Он был настоящим капитаном, мотивировал партнеров в раздевалке и при этом говорил, что считает выступления за сборную важнее, чем клубный уровень.

Как сложилась карьера Александра Романчука?