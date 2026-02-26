Футболіст збірної Угорщини намагався довести українцеві, що російська пропаганда говорить правду. Між партнерами по клубу виникали конфлікти, розповів Романчук ютуб-проєкту Взбірна.

Що Джуджак казав про війну в Україні?

Балаж Джуджак відомий своєю дружбою з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який вважається найбільш проросійським політиком серед європейських лідерів.

Футболіст теж дотримується поглядів, які транслює Кремль. У спілкуванні з Романчуком він заявляв, що "вас бомбить не Росія, а Америка". Зрештою українець вирішив більше не розмовляти з Джуджаком на цю тему.

Очевидно, на погляди угорця вплинуло тривале перебування у складі московського Динамо. Джуджак грав в Росії упродовж трьох років і є рекордсменом за кількістю матчів у тамтешньому чемпіонаті серед своїх співвітчизників.

Романчук зазначив, що, попри промиті мізки і віру в пропаганду, Джуджак за час їхніх спільних виступів у Дебрецені відзначався високими професійними якостями. Він був справжнім капітаном, мотивував партнерів у роздягальні і при цьому говорив, що вважає виступи за збірну важливішими, ніж клубний рівень.

Як склалася кар'єра Олександра Романчука?