Футболіст збірної Угорщини намагався довести українцеві, що російська пропаганда говорить правду. Між партнерами по клубу виникали конфлікти, розповів Романчук ютуб-проєкту Взбірна.
Що Джуджак казав про війну в Україні?
Балаж Джуджак відомий своєю дружбою з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який вважається найбільш проросійським політиком серед європейських лідерів.
Футболіст теж дотримується поглядів, які транслює Кремль. У спілкуванні з Романчуком він заявляв, що "вас бомбить не Росія, а Америка". Зрештою українець вирішив більше не розмовляти з Джуджаком на цю тему.
Очевидно, на погляди угорця вплинуло тривале перебування у складі московського Динамо. Джуджак грав в Росії упродовж трьох років і є рекордсменом за кількістю матчів у тамтешньому чемпіонаті серед своїх співвітчизників.
Романчук зазначив, що, попри промиті мізки і віру в пропаганду, Джуджак за час їхніх спільних виступів у Дебрецені відзначався високими професійними якостями. Він був справжнім капітаном, мотивував партнерів у роздягальні і при цьому говорив, що вважає виступи за збірну важливішими, ніж клубний рівень.
Як склалася кар'єра Олександра Романчука?
- Вихованець Прикарпаття в Україні встиг пограти за ФК Львів і Кривбас, а також був у системі київського Динамо, але так і не дебютував за головну команду "синьо-білих".
- У Дебрецені грав з 2022 до 2024 року, провів 44 матчі.
- З 2025 року виступає за румунську "Університатю Крайова", яка цього сезону навіть потрапила до основного раунду Ліги конференцій.
- Як пише Transfermarkt, у складі румунського клубу в Романчука 34 матчі, в яких він відзначився 6 забитими м'ячами, що є пристойним показником для центрального захисника.
- На рівні збірних Романчук провів 3 гри в українській молодіжці, але до головної команди викликів не отримував.