Українська національна команда отримала конкурентну, але прохідну групу в дивізіоні B Ліги націй УЄФА. Для перемоги доведеться витримати боротьбу з непоступливою Угорщиною, амбітною Грузією та організованою Північною Ірландією, повідомляє 24 Канал.

Головний фаворит групи Ліги націй: Україна чи Угорщина?

Збірна України з футболу підходить до турніру в статусі одного з фаворитів групи. Команда останніми роками стабільно виступала у відборі до Євро та Лізі націй, демонструючи конкурентну гру проти топсуперників. Склад збірної має досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах, що додає впевненості в матчах проти команд рівня дивізіону B.

Головним конкурентом виглядає збірна Угорщини з футболу. Угорці в останніх розіграшах Ліги націй показували організований футбол і здатність відбирати очки навіть у грандів. Їхня дисципліна та фізична готовність можуть створити серйозні проблеми Україні в очних матчах.

Якщо оцінювати шанси на папері, Україна має невелику перевагу за якістю складу та індивідуальною майстерністю, однак у двоматчевому протистоянні з Угорщиною вирішальними можуть стати деталі.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на переможця групи В2 Ліги націй. Угорщина – 1.90, Україна – 2.85, Грузія – 7.00, Північна Ірландія – 9.00.

*Коефіцієнти подані станом на 15:00 21.02.2026

Темні конячки – Грузія та Північна Ірландія

Збірна Грузії з футболу за останній рік зробила помітний крок уперед. Команда вдало виступала в попередніх турнірах і додала в атакувальній грі. Грузини здатні нав’язати боротьбу фаворитам, особливо в домашніх матчах, де традиційно діють агресивно.

Збірна Північної Ірландії з футболу робить ставку на компактну оборону та силовий стиль. Хоча останнім часом команда не демонструвала гучних результатів, недооцінювати її не можна – саме такі збірні часто відбирають ключові очки у фаворитів.

Хто має найбільші шанси?

За потенціалом складу та досвідом виступів на високому рівні Україна виглядає претендентом на перше місце. Проте вирішальними стануть очні матчі з Угорщиною та стабільність у поєдинках проти Грузії й Північної Ірландії.

Якщо "синьо-жовті" уникнуть втрат очок у матчах із номінальними аутсайдерами та вдало зіграють проти угорців, шанси виграти групу виглядають більш ніж реальними. Але легкого шляху в дивізіоні B для підопічних Сергія Реброва точно не буде.