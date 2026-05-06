Дал себя обогнать Маркевичу, выпал из окна во время пьянки: бурная карьера Александра Рыкуна

6 мая свой день рождения празднует яркая фигура в украинском футболе "нулевых" годов Александр Рыкун. Хавбеку довелось выступать за два клуба, которые были непримиримыми соперниками, а его вредные привычки не омрачили любовь болельщиков.

вспомнить интересные, а иногда и довольно жуткие эпизоды биографии лучшего игрока украинского чемпионата сезона 2003/2004.

Как Рыкун перешел из Днепра к самому большому врагу?

Александр Рыкун родился в тогда еще Днепропетровске, поэтому связать судьбу с тамошним Днепром было его мечтой, которая воплотилась в жизнь. Именно в составе днепрян его признавали самым полезным футболистом Высшей лиги по версии журналистов и экспертов в 2004 году.

Однако успехи на поле были перечеркнуты поведением вне его. Рыкун имел проблемы с алкоголем и систематически нарушал спортивный режим. За это в 2006 году Днепр отчислил полузащитника из команды, выставив на трансфер.

Тогда Александра пригласили к себе главные соперники Днепра – харьковский Металлист. Противостояние этих двух команд по градусу и накалу мало чем уступало "Классическому" между Динамо и Шахтером. Поэтому Рыкун стал неким "украинским Фигу", который смог побывать в лагере обоих врагов. Интересно, что харьковчане даже заплатили за его переход чуть больше 2 миллионов долларов.

Почему Рыкуну стыдно перед Мироном Маркевичем?

В Харькове футболиста любили: болельщики даже называли его "гением прикосновения и паса".

А вот за некоторые выходки и свою физическую форму Рыкуну стыдно перед экс-коучем Металлиста Мироном Маркевичем даже спустя почти два десятка лет. Как пишет "Футбол 24", однажды на сборах в Трускавце игроки бежали кросс – а это была наименее любимая вещь для Александра на тренировках. В конце концов его обогнали не только партнеры по команде, но и сам Маркевич – несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

Как Рыкун едва не погиб из-за алкоголя?

Наиболее скандальная история в биографии Александра Рыкуна произошла в марте 2009 года. Металлист тогда приехал играть с ФК Львов, состояние газона было ужасным, а у хавбека игра откровенно не пошла – его заменили в конце первого тайма.

В отеле в Винниках Рыкун решил, что со стрессом поможет справиться бутылка. Как итог, он попал в больницу с переломами рук и ребер. Оказалось, что от водки футболист выпал из окна на уровне то ли второго, то ли третьего этажа. К счастью, остался жив.

Что сказал о Рыкуне Маркевич?

Несмотря на все приключения и проблемы, выдающийся тренер всегда признавал, что талант Александра Рыкуна было трудно не заметить.

Я могу сказать, что такого футболиста, как Рыкун у меня не было. При том, что были Хавьер, Соса, но такого как Рыкун... Это не передать. Он спиной все видел. Был технически подготовленным. Те передачи, которые он отдавал, ни один потом не мог того сделать, хотя были очень серьезные исполнители. Я просто жалею, что я не взял его в Металлист, когда мы серебряные медали выиграли,

– вспоминал Маркевич в интервью сайту ФК Днепр.

Где сейчас Александр Рыкун?

Карьера хавбека завершилась относительно рано, он перешел на селекционную работу, помогал Металлисту искать новых игроков. Продолжал играть в футбол – даже несмотря на то, что набрал вес и имел другие проблемы со здоровьем. Сейчас Александр живет в Днепре и продолжает привлекаться к спортивным мероприятиям.