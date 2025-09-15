Звездный в прошлом футболист Александр Рыкун в последнее время редко появляется в медиа. Недавно легендарного полузащитника заметили на одном из матчей любительских команд, пишет 24 Канал.

Читайте также Динамо стало синонимом коррупции в Европе: что известно о "шубном скандале"

Как сейчас выглядит Рыкун?

В сети появилось свежее видео с Александром Рыкуном. На нем заметно, что 47-летний экс-футболист сборной Украины набрал лишний вес и имеет определенные проблемы со здоровьем. Болельщики активно обсуждали внешний вид звезды, вспоминая его пристрастие к алкоголю.

Видео, как выглядит Рыкун

Чем занимается Рыкун?

Александр Рыкун завершил игровую карьеру в возрасте 32 лет. Его последней командой была полтавская Ворскла, которую тренировал Николай Павлов. Специалист рассчитывал на Александра, предоставив его последний шанс задержаться в футболе. В конце концов полузащитник не смог набрать форму и сыграл всего три матча.

После завершения футбольной карьеры Рыкун работал селекционером в харьковском Металлисте. Однако после банкротства клуба в 2014 году покинул команду.

Александра Рыкуна несколько раз приглашали комментировать матчи, но в этой роли известный футболист не нашел себя. Гениального плеймейкера иногда приглашают на матчи ветеранов. Александр Валерьевич сейчас проживает в Днепре.

Какие скандалы с алкоголем были у Рыкуна?

Проблемы с употреблением алкоголя появились у Рыкуна еще в начале карьеры. Из-за вредной привычки футболиста отчисляли из команды или переводили в дубль.

Самый громкий скандал с Рыкуном случился в 2009 году, когда он выпал из окна отеля в Винниках. Тогда харьковский Металлист потерял важные очки в матче со Львовом (1:1). К тому же поединок проходил на ужасном поле, которое напоминало болото.

Мирон Маркевич заменил Рыкуна в конце первого тайма. Полузащитник сильно расстроился ранней заменой и решил утолить стресс алкоголем. В итоге он выпал с балкона отеля и травмировал руку. Этот инцидент стал темой номер один для обсуждения поведения игрока.

Видео Рыкуна из больницы

Что известно о конфликте с Блохиным?

Летом 2004 года сборная Украины под руководством Олега Блохина сыграла товарищеский матч с Францией. В запасе "сине-желтых" находился полузащитник Днепра Александр Рыкун.

Александр Рыкун в сборной Украины / фото Getty Images

На 89-й минуте встречи Зинедин Зидан забил единственный гол в матче. После этого Блохин позвал Рыкуна, чтобы выпустить его на замену. Однако полузащитник отказался выходить на поле. Он считал, что его выпустят хотя бы на пол часа, ведь за ним на "Стад де Франс" должны были наблюдать селекционеры из известных европейских клубов. В итоге на поле вышел Олег Венглинский, который заменил Тимощука.

Всего в сине-желтой футболке Рыкун сыграл 8 матчей и сделал один ассист. Он помог команде Блохина попасть на ЧМ-2006, но в заявку на турнир не попал.

Что известно о семье Рыкуна?

Александр Рыкун родился в футбольной семье. Его отец – Валерий Рыкун, известный в прошлом игрок Днепра. К сожалению, 2 августа 2025 года Рыкун-старший ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Сын Александра Рыкуна Антон / фото ФК Днепр

Сын Александра Рыкуна Антон продолжил футбольную династию в третьем поколении. Он играл за юношескую и молодежную команду Днепра, а за основной состав во Второй лиге, когда клуб был на грани исчезновения. В возрасте 19 лет завершил игровую карьеру.

Ранее сообщалось о скандале в семье бывшего тренера сборной Украины Олега Блохина. Бывшая жена обладателя "Золотого мяча" Ирина Дерюгина и нынешняя возлюбленная Анжела готовятся в суд по разделу квартиры.