Зірковий в минулому футболіст Олександр Рикун останнім часом рідко з'являється у медіа. Нещодавно легендарного півзахисника помітили на одному з матчів аматорських команд, пише 24 Канал.

Читайте також Динамо стало синонімом корупції в Європі: що відомо про "шубний скандал"

Як зараз виглядає Рикун?

У мережі з'явилося свіже відео з Олександром Рикуном. На ньому помітно, що ексфутболіст збірної України набрав зайву вагу та має певні проблеми зі здоров'ям. Вболівальники активно обговорювали зовнішній вигляд зірки, згадуючи його пристрасть до алкоголю.

Відео, як виглядає Рикун

Чим займається Рикун?

Олександр Рикун завершив ігрову кар'єру у віці 32 років. Його останньою командою була полтавська Ворскла, яку тренував Микола Павлов. Фахівець розраховував на Олександра, надавши йому останній шанс затриматися у футболі. Зрештою півзахисник не зміг набрати форму та зіграв лише три матчі.

Після завершення футбольної кар'єри Рикун працював селекціонером у харківському Металісті. Проте після банкрутства клубу у 2014 році залишив команду.

Олександра Рикуна кілька разів запрошували коментувати матчі, але у цій ролі відомий футболіст не знайшов себе. Геніального плеймейкера іноді запрошують на матчі ветеранів. Олександр Валерійович наразі проживає у Дніпрі.

Які скандали з алкоголем були в Рикуна?

Проблеми з вживанням алкоголю з'явилися в Рикуна ще на початку кар'єри. Через шкідливу звичку футболіста відраховували з команди або переводили в дубль.

Найгучніший скандал з Рикуном трапився у 2009 році, коли він випав з вікна готелю у Винниках. Тоді харківський Металіст втратив важливі очки в матчі зі Львовом (1:1). До того ж поєдинок проходив на жахливому полі, яке нагадувало болото.

Мирон Маркевич замінив Рикуна наприкінці першого тайму. Півзахисник сильно засмутився ранньою заміною та вирішив вгамувати стрес алкоголем. У підсумку він випав з балкона готелю та травмував руку. Цей інцидент став темою номер один для обговорення поведінки гравця.

Відео Рикуна з лікарні

Що відомо про конфлікт з Блохіним?

Влітку 2004 року збірна України під керівництвом Олега Блохіна зіграла товариський матч з Францією. У запасі "синьо-жовтих" перебував півзахисник Дніпра Олександр Рикун.

Олександр Рикун у збірній України / фото Getty Images

На 89-й хвилині зустрічі Зінедін Зідан забив єдиний гол у матчі. Після цього Блохін покликав Рикуна, щоб випустити його на заміну. Однак півзахисник відмовився виходити на поле. Він вважав, що його випустять хоча б на пів години, адже за ним на "Стад де Франс" повинні були спостерігати селекціонери з відомих європейських клубів. У підсумку на поле вийшов Олег Венглинський, який замінив Тимощука.

Загалом у синьо-жовтій футболці Рикун зіграв 8 матчів та зробив один асист. Він допоміг команді Блохіна потрапити на ЧС-2006, але в заявку на турнір не потрапив.

Що відомо про сім'ю Рикуна?

Олександр Рикун народився у футбольній сім'ї. Його батько – Валерій Рикун, відомий в минулому гравець Дніпра. На жаль, 2 серпня 2025 року Рикун-старший пішов з життя у віці 74 років.

Син Олександра Рикуна Антон / фото ФК Дніпро

Син Олександра Рикуна Антон продовжив футбольну династію у третьому поколінні. Він грав за юнацьку та молодіжну команду Дніпра, а за основний склад у Другій лізі, коли клуб був на межі зникнення. У віці 19 років завершив ігрову кар'єру.

Раніше повідомлялося про скандал в родині колишнього тренера збірної України Олега Блохіна. Колишня дружина володаря "Золотого м'яча" Ірина Дерюгіна та нинішня кохана Анжела готуються до суду через поділ квартири.