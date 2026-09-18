Речь идет о конфликте вокруг стрелкового тира в Киеве, связанном с компанией жены бывшего футболиста. Шовковский на своей странице в фейсбуке опроверг обвинения в вымогательстве денег и использовании связей в правоохранительных органах.
Шовковский отверг обвинения
По словам легенды Динамо, о конфликте вокруг тира с Анатолием Писаренко он публично рассказывал еще в марте.
Бывший тренер киевского клуба подчеркнул, что документ о регистрации уголовного производства не подтверждает правдивость изложенных в заявлении обвинений. Он также отметил, что сама проверка заявления не означает доказанности описанной в нем версии.
Шовковский связывает ситуацию с имущественным конфликтом. По его словам, права компании, совладелицей которой является его жена Марина Кутепова, должны защищаться законным путем.
Эту публикацию я расцениваю как попытку дискредитации меня как публичного лица и депутата Киевсовета,
– заявил Шовковский.
Он добавил, что поддерживает независимое расследование всех обстоятельств дела и призвал проверять факты.
В чем заключается конфликт
Конфликт касается помещения стрелкового тира в Соломенском районе Киева. С 2021 года его арендовала компания "ТАКТИКА", совладелицей которой является жена Шовковского.
В 2023 году договор аренды был расторгнут, однако помещение продолжали использовать на условиях субаренды. Впоследствии владелец решил продать недвижимость.
По данным "Украинских новостей", в рамках конфликта речь идет о возможном вымогательстве 250 тысяч долларов – именно столько, по утверждениям одной из сторон конфликта, было потрачено на ремонт помещения. Также Шовковскому вменяют в вину возможное использование депутатского статуса и связей в правоохранительных органах для решения делового вопроса.
Отдельно сообщается о возможном недостоверном декларировании доходов от рекламной деятельности, связанной с букмекерской компанией Betking.