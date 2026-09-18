Йдеться про конфлікт навколо стрілецького тиру в Києві, який пов'язаний із компанією дружини ексфутболіста. Шовковський на своїй сторінці у фейсбуці заперечив вимагання коштів і використання зв'язків у правоохоронних органах.

Шовковський відкинув звинувачення

За словами легенди Динамо, про конфлікт навколо тиру з Анатолієм Писаренком він публічно розповідав ще у березні.

Екснаставник київського клубу наголосив, що документ про реєстрацію кримінального провадження не підтверджує правдивість викладених у заяві звинувачень. Він також зазначив, що сама перевірка заяви не означає доведеності описаної в ній версії.

Шовковський пов'язує ситуацію з майновим конфліктом. За його словами, права компанії, співвласницею якої є його дружина Марина Кутєпова, мають захищатися у законний спосіб.

Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради,

– заявив Шовковський.

Він додав, що підтримує незалежне розслідування всіх обставин справи та закликав перевіряти факти.

У чому полягає конфлікт

Конфлікт стосується приміщення стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. З 2021 року його орендувала компанія "ТАКТІКА", співвласницею якої є дружина Шовковського.

У 2023 році договір оренди розірвали, однак приміщення продовжили використовувати на умовах суборенди. Згодом власник вирішив продати нерухомість.

За даними "Українських новин", у межах конфлікту йдеться про можливе вимагання 250 тисяч доларів – саме стільки, за твердженнями сторони конфлікту, було витрачено на ремонт приміщення. Також Шовковському закидають можливе використання депутатського статусу та зв'язків у правоохоронних органах для вирішення бізнесового питання.

Окремо повідомляється про можливе недостовірне декларування доходів від рекламної діяльності, пов'язаної з букмекерською компанією Betking.