НАБУ проводит проверку в отношении Шовковского: легенда Динамо ответил на обвинения

НАБУ якобы расследует возможное злоупотребление депутатским статусом Александра Шовковского. Бывший тренер Динамо назвал обвинения попыткой его дискредитации.

Речь идет о конфликте вокруг стрелкового тира в Киеве, связанном с компанией жены бывшего футболиста. Шовковский на своей странице в фейсбуке опроверг обвинения в вымогательстве денег и использовании связей в правоохранительных органах.

Шовковский отверг обвинения

По словам легенды Динамо, о конфликте вокруг тира с Анатолием Писаренко он публично рассказывал еще в марте.

Бывший тренер киевского клуба подчеркнул, что документ о регистрации уголовного производства не подтверждает правдивость изложенных в заявлении обвинений. Он также отметил, что сама проверка заявления не означает доказанности описанной в нем версии.

Шовковский связывает ситуацию с имущественным конфликтом. По его словам, права компании, совладелицей которой является его жена Марина Кутепова, должны защищаться законным путем.

Эту публикацию я расцениваю как попытку дискредитации меня как публичного лица и депутата Киевсовета,

– заявил Шовковский.

Он добавил, что поддерживает независимое расследование всех обстоятельств дела и призвал проверять факты.

В чем заключается конфликт

Конфликт касается помещения стрелкового тира в Соломенском районе Киева. С 2021 года его арендовала компания "ТАКТИКА", совладелицей которой является жена Шовковского.

В 2023 году договор аренды был расторгнут, однако помещение продолжали использовать на условиях субаренды. Впоследствии владелец решил продать недвижимость.

По данным "Украинских новостей", в рамках конфликта речь идет о возможном вымогательстве 250 тысяч долларов – именно столько, по утверждениям одной из сторон конфликта, было потрачено на ремонт помещения. Также Шовковскому вменяют в вину возможное использование депутатского статуса и связей в правоохранительных органах для решения делового вопроса.

Отдельно сообщается о возможном недостоверном декларировании доходов от рекламной деятельности, связанной с букмекерской компанией Betking.