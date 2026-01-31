Шовковский нашел новое занятие после увольнения из Динамо: чем занимается легенда киевлян

Александра Шовковского в конце ноября 2025 года уволили из Динамо. Причиной стало поражение киевского клуба в матче против Омонии в Лиге конференций.

Однако бывший руководитель "бело-синих" нашел себе новое занятие вне футбола. Марина Кутепова, жена Шовковского в своем инстаграме показала, чем занимается экс-коуч киевлян на досуге.

Чем занимается Шовковский?

Теперь легенду Динамо можно увидеть не на природе, а за бильярдным столом. На фото, которое распространила жена Шовковского, он играет вместе со своим сыном Владиславом.

Шовковский играет в бильярд с сыном / Фото из инстаграма жены экс-тренера Динамо

Ранее Йожеф Сабо высказался о Шовковском. Прославленный украинский тренер в комментарии для Meta рассказал о том, как чувствует себя легенда Динамо после увольнения из киевского клуба.

По его словам, Шовковский признал, что ему сейчас тяжело. Также Сабо объяснил, что плохие результаты Динамо не были его виной полностью.

"Тренер изучает соперника, выбирает тактику, а команда не бежит. Они не могут в полной мере выполнить установку, просто им не дано. Я смотрю, как обработают мяч, как выполняют передачи, и меня просто выворачивает. Им не хватает мастерства. А Шовковскому не хватает пока опыта", – сказал Сабо.

Как Динамо выступало во главе с Шовковским?