Шовковский нашел новое занятие после увольнения из Динамо: чем занимается легенда киевлян
- Александра Шовковского уволили из Динамо после поражения от Омонии в Лиге конференций.
- Йожеф Сабо отметил, что Шовковский признал тяжесть ситуации после увольнения, но плохие результаты Динамо не были полностью его виной.
Александра Шовковского в конце ноября 2025 года уволили из Динамо. Причиной стало поражение киевского клуба в матче против Омонии в Лиге конференций.
Однако бывший руководитель "бело-синих" нашел себе новое занятие вне футбола. Марина Кутепова, жена Шовковского в своем инстаграме показала, чем занимается экс-коуч киевлян на досуге.
Чем занимается Шовковский?
Теперь легенду Динамо можно увидеть не на природе, а за бильярдным столом. На фото, которое распространила жена Шовковского, он играет вместе со своим сыном Владиславом.
Ранее Йожеф Сабо высказался о Шовковском. Прославленный украинский тренер в комментарии для Meta рассказал о том, как чувствует себя легенда Динамо после увольнения из киевского клуба.
По его словам, Шовковский признал, что ему сейчас тяжело. Также Сабо объяснил, что плохие результаты Динамо не были его виной полностью.
"Тренер изучает соперника, выбирает тактику, а команда не бежит. Они не могут в полной мере выполнить установку, просто им не дано. Я смотрю, как обработают мяч, как выполняют передачи, и меня просто выворачивает. Им не хватает мастерства. А Шовковскому не хватает пока опыта", – сказал Сабо.
Как Динамо выступало во главе с Шовковским?
Шовковский в 2023 году стал исполняющим обязанности главного тренера после отставки Мирчи Луческу. Впоследствии он получил полноценный контракт.
В той кампании киевляне под его руководством стали серебряным призером УПЛ. В сезоне 2024/2025 Динамо с Шовковским, несмотря на провал в Лиге Европы, получило чемпиноство Украины.
В сезоне 2025/2026 киевляне не смогли пройти отбор в Лигу чемпионов и Лигу Европы, оказавшись в Лиге конференций, но и там результаты были никакие. В УПЛ у киевлян тоже были проблемы, из-за чего сейчас они занимают четвертое место.