"Считали худшим и все смеялись": в сети нашли первое интервью 10-летнего Шовковского

Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский почти всю игровую карьеру провел в составе киевского Динамо. Мало кто знает, но свой футбольный путь вратарь начинал в столичной Чайке.

В сети опубликовали видео с маленьким Александром Шовковским. В нем будущая звезда украинского футбола рассказывает, как попал в школу киевского Динамо, сообщает 24 Канал.

Читайте также "За ноябрь не выплатили": инсайдер раскрыл новые детали увольнения Шовковского из Динамо

Что рассказал 10-летний Шовковский?

На кадрах кинохроники прославленный экс-форвард Динамо Владимир Онищенко проводит отбор в ДЮСШ Динамо. Юные футболисты "бело-синих" готовятся к матчу с командой Чайка, откуда пришел Шовковский.

10-летний Александр рассказал в интервью о своих первых шагах в футболе.

Сначала, когда я пришел в "Чайку", я был в запасе. Меня считали худшим игроком и все смеялись надо мной. С каждым днем я старался все лучше и лучше относиться к футболу и попал в основной состав,

– рассказал Шовковский.

Видео с 10-летним Шовковским

Отметим, что видео было записано в 1985 году, когда Шовковскому исполнилось 10 лет.

Какие рекорды Шовковский установил в Динамо?