"Считали худшим и все смеялись": в сети нашли первое интервью 10-летнего Шовковского
- В сети появилось видео с 10-летним Александром Шовковским, где он рассказывает о своих первых шагах в футболе в команде "Чайка".
- Шовковский установил рекорды, играя за Динамо Киев, в частности провел 763 официальных матча и получил 14 чемпионских титулов.
Легендарный украинский голкипер Александр Шовковский почти всю игровую карьеру провел в составе киевского Динамо. Мало кто знает, но свой футбольный путь вратарь начинал в столичной Чайке.
В сети опубликовали видео с маленьким Александром Шовковским. В нем будущая звезда украинского футбола рассказывает, как попал в школу киевского Динамо, сообщает 24 Канал.
Что рассказал 10-летний Шовковский?
На кадрах кинохроники прославленный экс-форвард Динамо Владимир Онищенко проводит отбор в ДЮСШ Динамо. Юные футболисты "бело-синих" готовятся к матчу с командой Чайка, откуда пришел Шовковский.
10-летний Александр рассказал в интервью о своих первых шагах в футболе.
Сначала, когда я пришел в "Чайку", я был в запасе. Меня считали худшим игроком и все смеялись надо мной. С каждым днем я старался все лучше и лучше относиться к футболу и попал в основной состав,
– рассказал Шовковский.
Видео с 10-летним Шовковским
Отметим, что видео было записано в 1985 году, когда Шовковскому исполнилось 10 лет.
Какие рекорды Шовковский установил в Динамо?
- Согласно информации в Википедии, Шовковский перешел из Чайки в Динамо в 1983 году. Он занимался в специальном классе под руководством тренера Анатолия Крощенко вместе с Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.
- В 1994 году голкипер дебютировал за основной состав "бело-синих". Всего выступал за первую команду Динамо на протяжении 24 сезонов.
- В послужном списке Шовковского 14 чемпионских титулов, 11 побед в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке. Воспитанник динамовской школы провел 763 официальных матча на уровне клубов и сборных (из которых 636 поединков – в составе киевлян). Это абсолютный рекорд для украинских футболистов.
- Последний матч за Динамо Шовковский провел в возрасте 41 год и 259 дней. С 2023 по 2025 год был главным тренером Динамо, которое привел к чемпионству в сезоне 2024 – 2025. Свою дальнейшую карьеру он связывает с родным клубом.