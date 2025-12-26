Укр Рус
Футбол "Вважали найгіршим та всі сміялися": у мережі знайшли перше інтервʼю 10-річного Шовковсього
26 грудня, 18:35
2

"Вважали найгіршим та всі сміялися": у мережі знайшли перше інтервʼю 10-річного Шовковсього

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У мережі з'явилося відео з 10-річним Олександром Шовковським, де він розповідає про свої перші кроки у футболі в команді "Чайка".
  • Шовковський встановив рекорди, граючи за Динамо Київ, зокрема провів 763 офіційні матчі та здобув 14 чемпіонських титулів.

Легендарний український голкіпер Олександр Шовковський майже всю ігрову кар'єру провів у складі київського Динамо. Мало хто знає, але свій футбольний шлях воротар розпочинав у столичній Чайці.

У мережі опублікували відео з маленьким Олександром Шовковським. У ньому майбутня зірка українського футболу розповідає, як потрапив у школу київського Динамо, повідомляє 24 Канал.

Що розповів 10-річний Шовковський?

На кадрах кінохроніки уславлений ексфорвард Динамо Володимир Онищенко проводить відбір у ДЮСШ Динамо. Юні футболісти "біло-синіх" готуються до матчу з командою Чайка, звідки прийшов Шовковський.

10-річний Олександр розповів в інтерв'ю про свої перші кроки у футболі.

Спочатку, коли я прийшов в «Чайку», я був у запасі. Мене вважали найгіршим гравцем і всі сміялись з мене. З кожним днем я намагався все краще і краще ставитись до футболу і потрапив в основний склад, 
– розповів Шовковський.

Відео з 10-річним Шовковським

Зазначимо, що відео було записано у 1985 році, коли Шовковському виповнилося 10 років.

Які рекорди Шовковський встановив у Динамо?

  • Згідно з інформацією у Вікіпедії, Шовковський перейшов з Чайки у Динамо в 1983 році. Він займався у спеціальному класі під керівництвом тренера Анатолія Крощенка разом з Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.
  • У 1994 році голкіпер дебютував за основний склад "біло-синіх". Загалом виступав за першу команду Динамо упродовж 24 сезонів.
  • У послужному списку Шовковського 14 чемпіонських титулів, 11 перемог у Кубку України та 6 – у Суперкубку. Вихованець динамівської школи провів 763 офіційні матчі на рівні клубів і збірних (із яких 636 поєдинків – у складі киян). Це абсолютний рекорд для українських футболістів.
  • Останній матч за Динамо Шовковський провів у віці 41 рік і 259 днів. З 2023 по 2025 рік був головним тренером Динамо, яке привів до чемпіонства у сезоні 2024 – 2025. Свою подальшу кар'єру він пов'язує з рідним клубом.