"Вважали найгіршим та всі сміялися": у мережі знайшли перше інтервʼю 10-річного Шовковсього
- У мережі з'явилося відео з 10-річним Олександром Шовковським, де він розповідає про свої перші кроки у футболі в команді "Чайка".
- Шовковський встановив рекорди, граючи за Динамо Київ, зокрема провів 763 офіційні матчі та здобув 14 чемпіонських титулів.
Легендарний український голкіпер Олександр Шовковський майже всю ігрову кар'єру провів у складі київського Динамо. Мало хто знає, але свій футбольний шлях воротар розпочинав у столичній Чайці.
У мережі опублікували відео з маленьким Олександром Шовковським. У ньому майбутня зірка українського футболу розповідає, як потрапив у школу київського Динамо, повідомляє 24 Канал.
Читайте також "За листопад не виплатили": інсайдер розкрив нові деталі звільнення Шовковського з Динамо
Що розповів 10-річний Шовковський?
На кадрах кінохроніки уславлений ексфорвард Динамо Володимир Онищенко проводить відбір у ДЮСШ Динамо. Юні футболісти "біло-синіх" готуються до матчу з командою Чайка, звідки прийшов Шовковський.
10-річний Олександр розповів в інтерв'ю про свої перші кроки у футболі.
Спочатку, коли я прийшов в «Чайку», я був у запасі. Мене вважали найгіршим гравцем і всі сміялись з мене. З кожним днем я намагався все краще і краще ставитись до футболу і потрапив в основний склад,
– розповів Шовковський.
Відео з 10-річним Шовковським
Зазначимо, що відео було записано у 1985 році, коли Шовковському виповнилося 10 років.
Які рекорди Шовковський встановив у Динамо?
- Згідно з інформацією у Вікіпедії, Шовковський перейшов з Чайки у Динамо в 1983 році. Він займався у спеціальному класі під керівництвом тренера Анатолія Крощенка разом з Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.
- У 1994 році голкіпер дебютував за основний склад "біло-синіх". Загалом виступав за першу команду Динамо упродовж 24 сезонів.
- У послужному списку Шовковського 14 чемпіонських титулів, 11 перемог у Кубку України та 6 – у Суперкубку. Вихованець динамівської школи провів 763 офіційні матчі на рівні клубів і збірних (із яких 636 поєдинків – у складі киян). Це абсолютний рекорд для українських футболістів.
- Останній матч за Динамо Шовковський провів у віці 41 рік і 259 днів. З 2023 по 2025 рік був головним тренером Динамо, яке привів до чемпіонства у сезоні 2024 – 2025. Свою подальшу кар'єру він пов'язує з рідним клубом.