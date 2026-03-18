"Многих тех, с кем я рос, уже нет в живых": Шовковский рассказал о детстве и футболе

Александр Шовковский имел блестящую карьеру игрока в Динамо и сборной Украины. Но путь к признанию начинался с улицы в спальном районе Киева, где компания не всегда была хорошая.

О своем детстве и влиянии на него занятий футболом Шовковский рассказал в интервью ютуб-канала Дениса Бойко.

Как Шовковский начинал занятия футболом?

Александр Шовковский вспомнил, что его детство проходило в условиях, где большинство развлечений можно было найти только за пределами квартиры, на улице.

Многие из тех ребят, с которыми я рос, на сегодняшний день уже нет в живых. Спорт, в данном случае футбол, забрал меня с улицы. Постепенно благодаря футболу я начал отдаляться от компании, в которой рос,

– сказал легенда Динамо.

Шовковский много времени посвящал любимому делу, тренировался дважды в день и при этом должен был ответственно относиться к учебе в школе. Родители строго относились к графику сына, и была договоренность, чтобы он возвращался домой вечером не позднее 21:00 – 21:30.

Также оказалось, что футбол был не единственным спортом в жизни Шовковского. Параллельно он также занимался баскетболом. Тренер угрожал Александру, что будет ставить ему плохие оценки, если он покинет площадку ради поля. При этом Шовковский занимался в команде с ребятами, которые были старше его на год.

Когда встал вопрос, где оставаться, в футболе или баскетболе, тренер по баскетболу просил родителей, чтобы я играл в него. Но мне больше нравился футбол. Я тогда еще мог забивать голы, потому что начинал не вратарем. Никогда не играл в нападении, был в полузащите,

– признался Шовковский.

Как могла сложиться карьера Шовковского?