Про своє дитинство і вплив на нього занять футболом Шовковський розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Дениса Бойка.
Як Шовковський починав заняття футболом?
Олександр Шовковський пригадав, що його дитинство проходило в умовах, де більшість розваг можна було знайти тільки за межами квартири, на вулиці.
Багато з тих хлопців, з якими я ріс, на сьогоднішній день вже немає в живих. Спорт, в даному випадку футбол, забрав мене з вулиці. Поступово завдяки футболу я почав віддалятися від компанії, в якій ріс,
– сказав легенда Динамо.
Шовковський багато часу присвячував улюбленій справі, тренувався двічі на день і при цьому мав відповідально ставитися до навчання у школі. Батьки суворо ставилися до графіку сина, і була домовленість, щоб він повертався додому ввечері не пізніше 21:00 – 21:30.
Також виявилося, що футбол був не єдиним спортом в житті Шовковського. Паралельно він також займався баскетболом. Тренер погрожував Олександру, що ставитиме йому погані оцінки, якщо він покине майданчик заради поля. При цьому Шовковський займався у команді з хлопцями, які були старшими від нього на рік.
Коли постало питання, де залишатися, у футболі чи баскетболі, тренер з баскетболу просив батьків, щоб я грав у нього. Але мені більше подобався футбол. Я тоді ще міг забивати голи, бо починав не воротарем. Ніколи не грав у нападі, був у півзахисті,
– зізнався Шовковський.
Як могла скластися кар'єра Шовковського?
- До голкіпера існував інтерес від кількох європейських клубів, включно з лондонським Арсеналом, але керівництво Динамо категорично відмовлялося його продати.
- Президент Шахтаря Рінат Ахметов хотів бачити Шовковського у своїй команді і був готовий зробити гравцю пропозицію, від якої важко відмовитися.