Про своє дитинство і вплив на нього занять футболом Шовковський розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Дениса Бойка.

Дивіться також Шовковський міг опинитися в Шахтарі: легенда Динамо зробив відверту заяву

Як Шовковський починав заняття футболом?

Олександр Шовковський пригадав, що його дитинство проходило в умовах, де більшість розваг можна було знайти тільки за межами квартири, на вулиці.

Багато з тих хлопців, з якими я ріс, на сьогоднішній день вже немає в живих. Спорт, в даному випадку футбол, забрав мене з вулиці. Поступово завдяки футболу я почав віддалятися від компанії, в якій ріс,

– сказав легенда Динамо.

Шовковський багато часу присвячував улюбленій справі, тренувався двічі на день і при цьому мав відповідально ставитися до навчання у школі. Батьки суворо ставилися до графіку сина, і була домовленість, щоб він повертався додому ввечері не пізніше 21:00 – 21:30.

Також виявилося, що футбол був не єдиним спортом в житті Шовковського. Паралельно він також займався баскетболом. Тренер погрожував Олександру, що ставитиме йому погані оцінки, якщо він покине майданчик заради поля. При цьому Шовковський займався у команді з хлопцями, які були старшими від нього на рік.

Коли постало питання, де залишатися, у футболі чи баскетболі, тренер з баскетболу просив батьків, щоб я грав у нього. Але мені більше подобався футбол. Я тоді ще міг забивати голи, бо починав не воротарем. Ніколи не грав у нападі, був у півзахисті,

– зізнався Шовковський.

Як могла скластися кар'єра Шовковського?