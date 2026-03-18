Шовковский мог оказаться в Шахтере: легенда Динамо сделал откровенное заявление

Шахтер был самым принципиальным соперником в карьере Александра Шовковского – но в 2008 году голкипер Динамо едва не получил из Донецка предложение, от которого было очень сложно отказаться.

В интервью ютуб-каналу ютуба Дениса Бойко бывший игрок признал, что имел разговор с владельцем "горняков". Ахметов не скрывал, что был бы рад видеть Шовковского в футболке своего клуба.

Что Ахметов сказал Шовковскому?

Встреча голкипера Динамо и президента Шахтера состоялась в 2008 году перед стартом чемпионата Европы, который принимали Австрия и Швейцария. Ринат Ахметов тогда признался Шовковскому, что хочет построить настоящий бренд из Шахтера и как-то изменить ситуацию в болельщицкой среде, где 65% фанов отдавали предпочтение киевлянам, а не клубу из Донецка.

Он сказал, что было три игрока, которых он хотел бы видеть в своей команде. Один из них был я. Я спросил: "При всем уважении, как вы себе это представляете?" Он ответил, что все возможно. Мол, я бы сделал такое предложение, от которого ты не смог бы отказаться. Но предложения такого не было, хотя разговор был,

– вспомнил Шовковский.

Еще один разговор состоялся уже в конце 2016 года, когда Шовковский объявил партнерам по команде после последнего своего "классического", что завершает карьеру. Во время отпуска приемная Ахметова связалась с голкипером по телефону и сообщила, что владелец Шахтера хотел бы с ним пообщаться.

Он поздравил меня с замечательной карьерой, поблагодарил за те времена, те эмоции... Хотя сказал, что крови я ему попил много,

– с улыбкой рассказал Шовковский.

Несмотря на все напряжение в отношениях Динамо и Шахтера, бывший голкипер признал, что рад наличию в украинском футболе таких людей как Ахметов, и ему было приятно услышать от него признание.

