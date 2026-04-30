Шовковский признался, что безработный
После увольнения из киевского Динамо экс-голкипер сборной Украины взял паузу в карьере. Шовковский проводит больше времени с родными и появляется на светских мероприятиях.
Александр Шовковский назвал себя безработным во время общения с блогером angelina.pichik. Легенда Динамо после ухода из клуба до сих пор остается без должности.
Что сказал Шовковский?
Во время одного из интервью Шовковского попросили коротко рассказать, кем он сейчас работает. В ответ бывший тренер Динамо с иронией заявил: "Я сейчас никем не работаю. Я безработный".
Эта фраза быстро разлетелась сетью, ведь еще недавно его активно связывали с возможным назначением в сборную Украины после ухода Сергея Реброва. Сам тренер ранее подтверждал, что имел разговоры о своем будущем, но официальных предложений пока не получал.
Пауза после Динамо или новый большой вызов?
Шовковский покинул Динамо в конце 2025 года после серии неудачных результатов, хотя ранее приводил команду к чемпионству. После этого он решил взять время на переосмысление и восстановление.
По словам самого специалиста, он открыт как к работе в Украине, так и за рубежом. Поэтому статус "безработного" может оказаться лишь временной паузой перед новым серьезным назначением.
Недавно Александр Шовковский поддержал Сергея Реброва, который прекратил сотрудничество со сборной Украины.
Чем запомнился Александр Шовковский?
- Шовковский был уволен с должности тренера Динамо в конце ноября 2025 года после серии неудачных результатов в еврокубках и на внутренней арене. После этого клуб возглавил Игорь Костюк.
- Перед этим Александр провел длительную и успешную футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, он сыграл 92 матча за сборную Украины, в которых пропустил 76 голов.
- Александр Шовковский – первый вратарь, который который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006 в Германии, матч 1/8 против Швейцарии).