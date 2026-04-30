Шовковский признался, что безработный

После увольнения из киевского Динамо экс-голкипер сборной Украины взял паузу в карьере. Шовковский проводит больше времени с родными и появляется на светских мероприятиях.

Александр Шовковский назвал себя безработным во время общения с блогером angelina.pichik. Легенда Динамо после ухода из клуба до сих пор остается без должности.

Смотрите также "Сначала не знал, куда девать время": Шовковский откровенно рассказал о жизни после увольнения

Что сказал Шовковский?

Во время одного из интервью Шовковского попросили коротко рассказать, кем он сейчас работает. В ответ бывший тренер Динамо с иронией заявил: "Я сейчас никем не работаю. Я безработный".

Эта фраза быстро разлетелась сетью, ведь еще недавно его активно связывали с возможным назначением в сборную Украины после ухода Сергея Реброва. Сам тренер ранее подтверждал, что имел разговоры о своем будущем, но официальных предложений пока не получал.

Пауза после Динамо или новый большой вызов?

Шовковский покинул Динамо в конце 2025 года после серии неудачных результатов, хотя ранее приводил команду к чемпионству. После этого он решил взять время на переосмысление и восстановление.

По словам самого специалиста, он открыт как к работе в Украине, так и за рубежом. Поэтому статус "безработного" может оказаться лишь временной паузой перед новым серьезным назначением.

Недавно Александр Шовковский поддержал Сергея Реброва, который прекратил сотрудничество со сборной Украины.

Чем запомнился Александр Шовковский?