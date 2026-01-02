Бывший главный тренер киевского Динамо сделал большое заявление на своей странице в фейсбук. Александр Шовковский отметил, что 2025 год был для него одним из самых непростых в жизни, но с благодарностью попрощался с ним, передает 24 Канал.

Какие итоги года подвел Шовковский?

Наставник отметил, что год, прошедший, принес ему множество приятных мгновений, опыта и знаний. В то же время Шовковский заметил, что 2025-й дал ему прекрасную награду увидеть моменты, которые нужно усовершенствовать и доработать.

Любые события, происходящие в жизни человека, – это в первую очередь часть пути, и ни в коем случае не его окончание. Это я уже проходил как игрок. Теперь придется пройти и в новом качестве. Я благодарен своей семье, которая всегда была рядом со мной и только они одни знают все, что происходило со мной и у меня внутри,

– написал Шовковский.

Также экс-тренер "бело-синих" отдельно поблагодарил свою любимую жену, друзьям и украинским военным.

СаШо добавил, что весь багаж опыта и знаний, которые он получил в 2025-м, он обязательно перенесет в 2026-й год.

Динамо должно деньги Шовковскому?

Инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что киевляне должны Шовковскому и его помощникам зарплату за ноябрь.

"Никакие отступные и другие моменты, которые должны были выплатить до конца сезона, они не предусмотрены. По моей информации, за октябрь еще выплатили зарплату, обещали за ноябрь, пока, мне кажется, не выплатили. Но следующие полгода, я думаю, бесполезно надеяться", – говорил Бурбас.

Что известно об увольнении Шовковского из Динамо?

Увольнение Шовковского состоялось после поражения виз кипрской Омонии в Лиге конференций в конце ноября 2025-го.

Впоследствии стало известно, что увольнение Шовковского из Динамо могло произойти еще в августе 2025-го. Однако братья Суркисы решили не рисковать, ведь у них на руках не было срочной замены на должности тренера главной команды.

Уже в конце декабря прошлого года журналист Игорь Цыганик предположил, что сейчас Шовковский не планирует продолжать карьеру в другом клубе.

Напомним, что киевлян вместо Шовковского возглавил наставник юношеской команды U-19 Игорь Костюк. Уже под его руководством динамовцы поднялись в турнирной таблице УПЛ на четвертое место, набрав 26 баллов. Отставание от лидера первенства, которым неожиданно является черкасское ЛНЗ, составляет 9 очков.

Киевляне вылетели из еврокубков, но продолжат весной свое шествие в четвертьфинале Кубка Украины, где сыграют против Ингульца.