Причиной отставки стали аж четыре подряд поражения в чемпионате Украины. Однако Шовковский мог остаться без работы еще раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВЗБІРНА.

Почему Шовковский не ушел раньше?

Спортивный журналист Михаил Спиваковский рассказал детали относительно смены тренера в Динамо. По его информации, руководство клуба хотело попрощаться с Шовковским еще в августе этого года.

Тогда Динамо уступило кипрскому Пафосу в квалификации Лиги чемпионов, проиграв оба матча. Братья Суркисы уже тогда были готовы уволить коуча из-за невыполнения задачи в еврокубках.

Однако на такой шаг они в конце концов не пошли, ведь у них не было вариантов для быстрой замены Шовковского. При этом в дальнейшем Динамо демонстрировало еще худшие результаты при этом тренере.

Сейчас же команду возглавил Игорь Костюк, который до этого руководил Динамо U-19. Сначала наставник работал в статусе исполняющего обязанности, но позже официальный сайт клуба сообщил, что Костюк стал полноценным тренером киевлян.

Как Динамо проводит сезон 2025 – 2026?