Причиной отставки стали аж четыре подряд поражения в чемпионате Украины. Однако Шовковский мог остаться без работы еще раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВЗБІРНА.
Почему Шовковский не ушел раньше?
Спортивный журналист Михаил Спиваковский рассказал детали относительно смены тренера в Динамо. По его информации, руководство клуба хотело попрощаться с Шовковским еще в августе этого года.
Тогда Динамо уступило кипрскому Пафосу в квалификации Лиги чемпионов, проиграв оба матча. Братья Суркисы уже тогда были готовы уволить коуча из-за невыполнения задачи в еврокубках.
Однако на такой шаг они в конце концов не пошли, ведь у них не было вариантов для быстрой замены Шовковского. При этом в дальнейшем Динамо демонстрировало еще худшие результаты при этом тренере.
Сейчас же команду возглавил Игорь Костюк, который до этого руководил Динамо U-19. Сначала наставник работал в статусе исполняющего обязанности, но позже официальный сайт клуба сообщил, что Костюк стал полноценным тренером киевлян.
Как Динамо проводит сезон 2025 – 2026?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. После вылета от Пафоса "бело-синие" также не смогли преодолеть Маккаби Тель-Авив во втором по рангу еврокубке.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. Динамо добыло шесть очков и заняло 27 место в основной стадии, что не позволило им выйти в плей-офф.
- В УПЛ же киевляне также не впечатляют. В ноябре Динамо умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд в лиге.
- В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.