Из-за неудач в Киеве Владислав имеет желание покинуть Динамо. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Monitorulcj, Бленуце точно не вернется в расположение украинского клуба зимой.
Будет ли Бленуце в Динамо?
Румынские СМИ отмечают, что нападающий разочаровался в "бело-синих" и ищет себе новую команду. Владислав разочарован отсутствием доверия к нему со стороны нового тренерского штаба.
Сейчас Бленуце проигрывает конкуренцию Эдуардо Герреро и Матвею Пономаренко. В последних 10-ти матчах Динамо игрок лишь дважды вышел на поле.
Кроме того, румын не нашел общего языка с фанатами клуба. Ультрас не простили Владиславу старые посты в тикток, где футболист ставил лайки под постами с российским контекстом.
Как Бленуце попал в скандал?
- В летнее трансферное окно Динамо подписало Владислава Бленуце. Нападающий ФКУ Крайова обошелся "бело-синим" в 2 миллиона евро согласно данным Transfermarkt.
- У него в соцсетях нашли пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым, а его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
- Болельщики Динамо не простили Бленуце, опубликовав угрожающее видео. Бленуце также получил порцию хейта от фанатов во время дебютного матча.
- Показатели Бленуце в Динамо не впечатляют – один гол в 10 матчах. Сам киевский клуб также проваливает текущий сезон.
- Динамо завершило выступления в еврокубках и не смогло попасть в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате же "бело-синие" ушли четвертыми на зимнюю паузу, с отставанием в 9 баллов от лидеров.