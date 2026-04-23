Обращение владельца клуба к бывшему игроку и тренеру киевлян обнародовал официальный сайт Динамо.
Что Суркис сказал о Реброве и его работе в сборной?
Президент Динамо заявил, что хочет засвидетельствовать уже экс-тренеру сборной уважение и поддержку в сложное время.
Вы не побоялись вызова и взяли на себя большую ответственность – возглавить национальную сборную Украины во время страшной войны. Каждый в динамовской семье знает, что вы живете футболом ежесекундно и являетесь профессионалом своего дела. Как игрок и тренер вы принесли славу нашему клубу как в Украине, так и далеко за ее пределами. Нет никаких сомнений в том, что во главе национальной сборной вы работали с таким же запалом и профессионализмом для достижения максимального результат,
– написал Игорь Суркис.
Владелец киевской команды поблагодарил Реброва за вклад в развитие украинского футбола и пожелал успехов в дальнейшей карьере, для которой работа со сборной должна была стать "колоссальным опытом".
Как Ребров тренировал в Динамо?
- Бывший нападающий киевлян возглавил команду в 2014 году после увольнения Олега Блохина.
- Ребров смог привести Динамо к двум победам в чемпионате Украины, а также впервые в XXI веке вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.
- В 2017 году тренер покинул свой пост на фоне конфликта с руководством. В интервью проекту "Бомбардир" Игорь Суркис признал, что между ним и Ребровым возникли недоразумения. Речь шла о требованиях коуча по продаже ряда футболистов, с которыми у клуба были контракты.
- Сейчас тренером Динамо является Игорь Костюк, однако, по слухам, летом он может покинуть свое место из-за неубедительных выступлений киевлян в чемпионате. Впрочем возвращение Реброва на тренерскую скамью киевлян маловероятно из-за проживания коуча с семьей в Испании.