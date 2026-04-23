Звернення власника клубу до колишнього гравця та тренера киян оприлюднив офіційний сайт Динамо.
Що Суркіс сказав про Реброва і його роботу у збірній?
Президент Динамо заявив, що хоче засвідчити вже екстренеру збірної повагу та підтримку у складний час.
Ви не побоялися виклику й узяли на себе велику відповідальність – очолити національну збірну України під час страшної війни. Кожен у динамівській родині знає, що ви живете футболом щомиті та є професіоналом своєї справи. Як гравець і тренер ви принесли славу нашому клубу як в Україні, так і далеко за її межами. Немає жодних сумнівів у тому, що на чолі національної збірної ви працювали з таким же запалом і професіоналізмом задля досягнення максимального результату,
– написав Ігор Суркіс.
Власник київської команди подякував Реброву за внесок у розвиток українського футболу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі, для якої робота зі збірною мала стати "колосальним досвідом".
Як Ребров тренував у Динамо?
- Колишній нападник киян очолив команду у 2014 році після звільнення Олега Блохіна.
- Ребров зміг привести Динамо до двох перемог у чемпіонаті України, а також вперше у XXI столітті вивести команду у плей-оф Ліги чемпіонів.
- У 2017 році тренер залишив свою посаду на тлі конфлікту з керівництвом. В інтерв'ю проєкту "Бомбардир" Ігор Суркіс визнав, що між ним та Ребровим виникли непорозуміння. Йшлося про вимоги коуча щодо продажу низки футболістів, з якими у клубу були контракти.
- Зараз тренером Динамо є Ігор Костюк, проте, за чутками, влітку він може залишити своє місце через непереконливі виступи киян у чемпіонаті. Втім повернення Реброва на тренерську лаву киян малоймовірне через проживання коуча з родиною в Іспанії.