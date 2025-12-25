Через невдачі в Києві Владіслав має бажання залишити Динамо. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Monitorulcj, Бленуце точно не повернеться в розташування українського клубу взимку.
До теми ФІФА не дозволяє: скандальний новачок Динамо бажає якнайшвидше змінити клуб
Чи буде Бленуце в Динамо?
Румунські ЗМІ зазначають, що нападник розчарувався у "біло-синіх" та шукає собі нову команду. Владіслав розчарований відсутністю довіри до нього з боку нового тренерського штабу.
Наразі Бленуце програє конкуренцію Едуардо Герреро та Матвію Пономаренку. В останніх 10-ти матчах Динамо гравець лише двічі вийшов на поле.
Крім того, румун не знайшов спільної мови із фанатами клубу. Ультрас не пробачили Владіславу старі пости в тікток, де футболіст ставив лайки під постами із російським контекстом.
Як Бленуце потрапив у скандал?
- В літнє трансферне вікно Динамо підписало Владіслава Бленуце. Нападник ФКУ Крайова обійшовся "біло-синім" у 2 мільйони євро згідно з даними Transfermarkt.
- У нього в соцмережах знайшли проросійські відео із пропагандистом Соловйовим, а його дружина репостила відео з Володимиром Путіним.
- Вболівальники Динамо не пробачили Бленуце, опублікувавши погрозливе відео. Бленуце також отримав порцію хейту від фанатів під час дебютного матчу.
- Показники Бленуце в Динамо не вражають – один гол у 10 матчах. Сам київський клуб також провалює поточний сезон.
- Динамо завершило виступи в єврокубках та не змогло потрапити у плей-оф Ліги конференцій. В чемпіонаті ж "біло-сині" пішли четвертими на зимову паузу, з відставанням у 9 балів від лідерів.