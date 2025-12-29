Причиною відставки стали аж чотири поспіль поразки в чемпіонаті України. Проте Шовковський міг залишитись без роботи ще раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.
Чому Шовковський не пішов раніше?
Спортивний журналіст Михайло Співаковський розповів деталі щодо зміни тренера в Динамо. За його інформацією, керівництво клубу хотіло попрощатися із Шовковським ще у серпні цього року.
Тоді Динамо поступилось кіпрському Пафосу у кваліфікації Ліги чемпіонів, програвши обидва матчі. Брати Суркіси вже тоді були готові звільнити коуча через невиконання завдання у єврокубках.
Проте на такий крок вони зрештою не пішли, адже у них не було варіантів для швидкої заміни Шовковського. При цьому в подальшому Динамо демонструвало ще гірші результати при цьому тренері.
Наразі ж команду очолив Ігор Костюк, який до цього керував Динамо U-19. Спочатку наставник працював у статусі виконувача обов'язків, але пізніше офіційний сайт клубу повідомив, що Костюк став повноцінним тренером киян.
Як Динамо проводить сезон 2025 – 2026?
- Динамо провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Після вильоту від Пафоса "біло-сині" також не змогли подолати Маккабі Тель-Авів у другому за рангом єврокубку.
- Клуб опинився в основній стадії Ліги конференцій, але і там розчарував. Динамо здобуло шість очок та посіло 27 місце в основній стадії, що не дозволило їм вийти у плей-оф..
- В УПЛ же кияни також не вражають. У листопаді Динамо примудрилось вперше в історії програти чотири матчі поспіль в лізі.
- В чемпіонаті України клуб пішов на зимову паузу четвертим, відстаючи від лідерів на 9 очок. При цьому "біло-сині" продовжують боротися за Кубок, де вже вибили Шахтар і дійшла до чвертьфіналу.