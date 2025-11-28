"Тренер, которому я завидовал": как в Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо

Киевское Динамо уволило Александра Шовковского с должности главного тренера. Такое решение официально сообщили после поражения в Лиге конференции от кипрской Омонии (2:0).

На такое увольнение отреагировали в донецком Шахтере. Главный тренер "горняков" Арда Туран откровенно прокомментировал увольнение Александра Шовковского из Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Шахтера.

Какова реакция Шахтера на увольнение Шовковского?

Наставник дончан поделился своим мнением на пресс-конференции после матча Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер, в котором донецкий клуб одержал победу со счетом 1:2.

Турецкий тренер признался, что ему было приятно быть принципиальным соперником Шовковского, которого он назвал великим наставником, к которому испытывает уважение.

Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять – шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере,

– сказал Туран.

Отметим, что вместе с Шовковским "бело-синих" покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера Динамо будет Игорь Костюк, наставник юношеской команды киевлян U-19.

Следующая игра киевлян состоится 1 декабря в рамках 14-го тура УПЛ против Полтавы. Начало встречи – в 15:30. Это будет домашняя игра для столичного клуба.

Что известно о тренерской карьере Шовковского в Динамо?