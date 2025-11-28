На такое увольнение отреагировали в донецком Шахтере. Главный тренер "горняков" Арда Туран откровенно прокомментировал увольнение Александра Шовковского из Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Шахтера.
К теме "Ответственность за игру беру на себя": какие последние слова Шовковского во главе Динамо
Какова реакция Шахтера на увольнение Шовковского?
Наставник дончан поделился своим мнением на пресс-конференции после матча Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер, в котором донецкий клуб одержал победу со счетом 1:2.
Турецкий тренер признался, что ему было приятно быть принципиальным соперником Шовковского, которого он назвал великим наставником, к которому испытывает уважение.
Шовковский – тренер, которому я завидовал с момента моего прихода сюда. Он чемпион и повысил конкуренцию и мотивацию для нас в нашей лиге. Хотя мы работали всего пять – шесть месяцев, мне приятно быть его соперником. Я очень его уважаю. Если теперь мы не встретимся с ним как соперники, я желаю ему успехов в дальнейшей карьере,
– сказал Туран.
Отметим, что вместе с Шовковским "бело-синих" покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера Динамо будет Игорь Костюк, наставник юношеской команды киевлян U-19.
Следующая игра киевлян состоится 1 декабря в рамках 14-го тура УПЛ против Полтавы. Начало встречи – в 15:30. Это будет домашняя игра для столичного клуба.
Что известно о тренерской карьере Шовковского в Динамо?
Шовковский провел на посту главного тренера Динамо ровно 90 матчей (с декабря 2023-го года) – 52 победы, 20 ничьих и 18 поражений (данные с портала Transfermarkt).
Наставник привел киевлян к одному чемпионству в УПЛ (2024 – 2025).
Его последний матч в УПЛ состоялся 22 ноября, когда "бело-синие" сенсационно проиграли на выезде ковалевскому Колосу 2:1.
Напомним, что была целая гора информации о конфликте Шовковского с ветераном команды Андреем Ярмоленко. Однако футболист заверил, что эти все слухи неправдивы.