Это была первая в истории встреча между Шемрок Роверс и Шахтером. Как сообщали в донецком клубе, прямо перед игрой Арда Туран был вынужден срочно менять голкипера. Ризнык почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке, поэтому его во владениях дончан заменил Фесюн, передает 24 Канал.

Каким был ход матча Шемрок Роверс – Шахтер?

Начало матча было довольно осторожным от обоих коллективов. В середине первого тайма Кауан Элиас должен был забивать. Однако нападающий Шахтера нанес легкий удар, с которым без труда справился голкипер ирландского клуба.

Форвард "горняков" очень быстро реабилитировался за упущенный момент. Уже через две минуты Тобиас обстучался в стеночку с Крыськивым и отдал на Элиаса. Кауан, который открылся в зону 11 метров, ударом в одно касание перевел мяч в сетку ворот Шемрок Роверс. Шахтер повел в счете после невероятно красивой комбинации – 0:1.

Видео гола Кауана Элиаса

После чего хозяева заставили понервничать Фесюна, создав несколько моментов вблизи его владений. В одном из эпизодов голкипер "горняков" был бессилен, но мяч на линии ворот заблокировал центральный защитник дончан Бондарь.

Идентичный убийственный момент в первом тайме упустил Крыськив, который в упор расстреливал владения хозяев. До ворот было меньше метра, но удар украинца был заблокирован.

До финального свистка команды больше не забивали, хотя моменты были. Несмотря на преимущество в счете команде Турана нужно было забивать еще, чтобы избежать валидола в конце матча.

Старт второй половины встречи был за хозяевами. Игрокам донецкого клуба не удалось хорошо выходить из-под высокого прессинга ирландского коллектива. Фесюн в фантастическом сейве потянул выстрел Гили.

На 77-й минуте Назарина удвоил преимущество Шахтера красивым ударом со штрафного. Не обошлось в этом стандарте без рикошета от игрока, который стоял в стенке – 0:2.

Еще через три минуты Элиас мог стать автором дубля. Кауан замкнул передачу Назарины, но гол после видеоповтора был отменен.

Зато под занавес основного времени матча Молли открылся под передачу и элегантно перебросил Фесюна, вернув у хозяев веру в положительный результат.

К счастью, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, который порадовал глаз украинского болельщика после поражения Динамо от кипрской Омонии. "Горняки" набрали уже 9 баллов и еще больше приблизились к выходу в плей-офф.

Шемрок Роверс – Шахтер 1:2

Голы: Молли, 87 – Кауан Элиас, 23, Назарина, 77

Следующий матч Шахтера в Лиге конференций состоится 11 декабря. Это будет выездная игра против мальтийского Хамруна. Начало встречи – в 22:00 (по Киеву).