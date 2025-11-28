На таке звільнення відреагували у донецькому Шахтарі. Головний тренер "гірників" Арда Туран відверто прокоментував звільнення Олександра Шовковського із Динамо, пише 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Шахтаря.

До теми "Відповідальність за гру беру на себе": які останні слова Шовковського на чолі Динамо

Яка реакція Шахтаря на звільнення Шовковського?

Наставник донеччан поділився своєю думкою на пресконференції після матчу Ліги конференцій Шемрок Роверс – Шахтар, у якому донецький клуб здобув перемогу з рахунком 1:2.

Турецький тренер зізнався, що йому було приємно бути принциповим суперником Шовковського, якого він назвав великим наставником, до якого відчуває повагу.

Шовковський – тренер, якому я заздрив з моменту мого приходу сюди. Він чемпіон і підвищив конкуренцію та мотивацію для нас у нашій лізі. Хоча ми працювали лише п’ять – шість місяців, мені приємно бути його суперником. Я дуже його поважаю. Якщо тепер ми не зустрінемося з ним як суперники, я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі,

– сказав Туран.

Відзначимо, що разом із Шовковським "біло-синіх" покинули усі його помічники. Виконувачем обов'язків головного тренера Динамо буде Ігор Костюк, наставник юнацької команди киян U-19.

Наступна гра киян відбудеться 1 грудня у рамках 14-го туру УПЛ проти Полтави. Початок зустрічі – о 15:30. Це буде домашня гра для столичного клубу.

Що відомо про тренерську кар'єру Шовковського у Динамо?