Защитнику сборной Украины приготовили вкусный подарок в честь его дня рождения
- Александр Сваток отпраздновал 31-летие в Остине с праздничным подарком в виде украинского борща.
- Сваток выступает за Остин с июля 2024 года, сыграл 36 матчей, а клуб занимает 6-ю позицию в МЛС.
В субботу, 27 сентября, свой день рождения праздновал защитник сборной Украины и американского Остина Александр Сваток. Футболист отпраздновал свое 31-летие.
Александр Сваток в своем профиле в инстаграме продемонстрировал, как его поздравили в клубе. В Остине оригинально и с любовью подошли к выбору подарка украинскому защитнику, пишет 24 Канал.
Стоит узнать Украинские гранды могут лишить Ротаня кругленького бонуса от президента Полесья
Как в Остине поздравили Сватка?
На Сватка ждало праздничное блюдо – украинский борщ. Украинский футболист поблагодарил команду за вкусный подарок.
Остин поздравил Сватка борщом / Скриншот из инстаграма игрока
Напомним, что в конце сентября свой день рождения также отпраздновал бывший игрок сборной Украины, Днепра и Шахтера Евгений Коноплянка.
Ранее в ФИФА процитировали комментарий Сватка, который надеется, что Украина выйдет на ЧМ-2026 по футболу.
"Я уверен, что сборная сделает все возможное, чтобы оправдать возложенные на нее надежды и выйти на ЧМ. Мы – страна, которая любит футбол. Было бы замечательно, если бы мы прошли квалификацию. Я искренне верю, что мы это сделаем", – рассказывал Александр.
Что известно о выступлениях Сватка за Остин?
- С июля 2024 года Александр Сваток выступает за океаном. У защитника действующий контракт с Остином до конца 2027-го года с возможностью пролонгации еще на год.
- В футболке американского клуба украинец провел 36 игр, в которых не отметился результативными действиями.
- Суммарно провел на поле 2885 игровых минут (данные Transfermarkt).
Отметим, что Остин после 31-го сыгранного матча идет на 6-й позиции в МЛС, набрав 44 балла. Отставание от 5-го места составляет 2 очка. Уже 2 октября клуб Сватка сыграет в финале Открытого кубка США, где встретится с Нашвиллом.