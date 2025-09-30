Александр Сваток в своем профиле в инстаграме продемонстрировал, как его поздравили в клубе. В Остине оригинально и с любовью подошли к выбору подарка украинскому защитнику, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Украинские гранды могут лишить Ротаня кругленького бонуса от президента Полесья

Как в Остине поздравили Сватка?

На Сватка ждало праздничное блюдо – украинский борщ. Украинский футболист поблагодарил команду за вкусный подарок.



Остин поздравил Сватка борщом / Скриншот из инстаграма игрока

Напомним, что в конце сентября свой день рождения также отпраздновал бывший игрок сборной Украины, Днепра и Шахтера Евгений Коноплянка.

Ранее в ФИФА процитировали комментарий Сватка, который надеется, что Украина выйдет на ЧМ-2026 по футболу.

"Я уверен, что сборная сделает все возможное, чтобы оправдать возложенные на нее надежды и выйти на ЧМ. Мы – страна, которая любит футбол. Было бы замечательно, если бы мы прошли квалификацию. Я искренне верю, что мы это сделаем", – рассказывал Александр.

Что известно о выступлениях Сватка за Остин?

С июля 2024 года Александр Сваток выступает за океаном. У защитника действующий контракт с Остином до конца 2027-го года с возможностью пролонгации еще на год.

В футболке американского клуба украинец провел 36 игр, в которых не отметился результативными действиями.

Суммарно провел на поле 2885 игровых минут (данные Transfermarkt).

Отметим, что Остин после 31-го сыгранного матча идет на 6-й позиции в МЛС, набрав 44 балла. Отставание от 5-го места составляет 2 очка. Уже 2 октября клуб Сватка сыграет в финале Открытого кубка США, где встретится с Нашвиллом.