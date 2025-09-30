Олександр Сваток у своєму профілі в інстаграмі продемонстрував, як його привітали у клубі. В Остіні оригінально та із любов'ю підійшли до вибору подарунка українському захиснику, пише 24 Канал.

Як в Остіні привітали Сватка?

На Сватка чекала святкова страва – український борщ. Український футболіст подякував команді за смачний подарунок.



Нагадаємо, що наприкінці вересня свій день народження також відсвяткував колишній гравець збірної України, Дніпра та Шахтаря Євген Коноплянка.

Раніше у ФІФА процитували коментар Сватка, який сподівається, що Україна вийде на ЧС-2026 з футболу.

"Я впевнений, що збірна зробить все можливе, щоб виправдати покладені на неї сподівання і вийти на ЧС. Ми – країна, яка любить футбол. Було б чудово, якби ми пройшли кваліфікацію. Я щиро вірю, що ми це зробимо", – розповідав Олександр.

Що відомо про виступи Сватка за Остін?

Із липня 2024 року Олександр Сваток виступає за океаном. У захисника чинний контракт із Остіном до кінця 2027-го року із можливістю пролонгації ще на рік.

У футболці американського клубу українець провів 36 ігор, у яких не відзначився результативними діями.

Сумарно провів на полі 2885 ігрових хвилин (дані Transfermarkt).

Відзначимо, що Остін після 31-го зіграного матчу йде на 6-й позиції в МЛС, набравши 44 бали. Відставання від 5-го місця складає 2 очки. Вже 2 жовтня клуб Сватка зіграє у фіналі Відкритого кубка США, де зустрінеться із Нашвіллом.