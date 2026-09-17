В тредсе появилось видео, на котором блогер беседует с вратарем Русланом Нещеретом. Рядом с голкипером в этот момент находились динамовцы Константин Вивчаренко и Александр Тимчик, сообщает 24 Канал.

Тимчик возмутился из-за камеры

Во время разговора Иолкина с Нещеретом к ним вмешался Тимчик. Футболист поинтересовался у блогера, что именно тот снимает, и продемонстрировал недовольство его присутствием.

Иолкин, в свою очередь, спросил у защитника Динамо, почему тот ведет себя так злобно и агрессивно. После этого между футболистом и блогером произошла короткая словесная перепалка.

Отметим, что Иолкин подошел к игрокам киевского клуба во время перерыва матча.

В сети отреагировали на поведение футболиста

Ситуация вызвала обсуждение среди пользователей соцсетей. Один из них в треде резко высказался по поводу поведения Тимчика и защитил формат футбольного контента, который создают блогеры.

Господин Александр Тимчик, если вы не хотите, чтобы вас снимали камеры, то может, уже смените профессию? Ведь гонорара гораздо больше, чем минут на поле,

– написал Тарас Кулон.

Пользователь также отметил, что блогеры стараются сделать украинский футбол более интересным для аудитории, и назвал Андрея Иолкина одним из тех, кто работает в этом направлении.

В то же время непосредственно по видео невозможно однозначно определить, что именно стало причиной реакции Тимчика и имел ли футболист претензии именно к факту съемки или к вопросам блогера.

Напомним, после победы Динамо над Эпицентром в матче 6-го тура УПЛ команду поздравил президент клуба Игорь Суркис.