У тредсі з'явилося відео, на якому блогер спілкується з голкіпером Русланом Нещеретом. Поруч із воротарем у цей момент перебували динамівці Костянтин Вівчаренко та Олександр Тимчик, передає 24 Канал.

Тимчик обурився через камеру

Під час розмови Іолкіна з Нещеретом до них втрутився Тимчик. Футболіст поцікавився у блогера, що саме він знімає, та продемонстрував невдоволення його присутністю.

Іолкін своєю чергою запитав у захисника Динамо, чому той поводиться так злісно й агресивно. Після цього між футболістом та блогером відбулася коротка словесна перепалка.

Зазначимо, що Іолкін підійшов до гравців київського клубу під час перерви матчу.

У мережі відреагували на поведінку футболіста

Ситуація викликала обговорення серед користувачів соцмереж. Один із них у тредсі різко висловився щодо поведінки Тимчика та захистив формат футбольного контенту, який створюють блогери.

Пане Олександр Тимчик, ви якщо не хочете, щоб вас знімали камери, то може вже поміняйте професію? Бо гонору набагато більше, ніж хвилин на полі,

– написав Тарас Кулон.

Користувач також зазначив, що блогери намагаються зробити український футбол більш цікавим для аудиторії та назвав Андрія Іолкіна одним із людей, які працюють над цим напрямком.

Водночас безпосередньо з відео не можна однозначно визначити, що саме стало причиною реакції Тимчика та чи мав футболіст претензії саме до факту зйомки або до запитань блогера.

Нагадаємо, після перемоги Динамо над Епіцентром у матчі 6-го туру УПЛ команду привітав президент клубу Ігор Суркіс.