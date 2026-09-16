Гравець Динамо Владислав Кабаєв у коментарі "Українському футболу" підтвердив, що Суркіс зайшов у роздягальню до футболістів, щоб привітати їх з перемогою.

Суркіс зайшов у роздягальню Динамо

Окрім того, президент "біло-синіх" привітав Андрія Ярмоленка з першим голом у новому сезоні.

Звісно, привітав команду з перемогою, а також особисто Андрія Ярмоленка із забитим голом. Не з повторенням рекорду (Шацьких – 24 Канал), а з тим, що сьогодні він забив перший, такий важливий для команди м'яч,

– сказав Кабаєв.

Нагадаємо, Ярмоленко забив 124-й гол у чемпіонаті України та зрівнявся за цим показником з Максимом Шацьких. Тепер в обох по 124 голи в УПЛ. Наступний гол дозволить Ярмоленку стати найкращим бомбардиром в історії української ліги.

Кабаєв також додав, що команда довго чекала такої перемоги як у грі проти Епіцентру, тому рада результату.

"Розуміли, що вболівальники також зачекалися, як і президент клубу. Адже до цього ми втратили багато очок", – розповів гравець.

Динамо вийшло на 4-те місце в УПЛ

Завдяки перемозі Динамо перервало серію з двох невдалих матчів в УПЛ, коли програли Буковині та розписали нічию з ЛНЗ Черкаси.

Три очки, які кияни здобули в грі проти Епіцентру, вивели команду на 4-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.

Кияни відстають на 5 очок від Полісся та Шахтаря і програють 3 залікові бали Карпатам. Однак підопічні Ігоря Косюка мають гру в запасі проти Лівого Берега.