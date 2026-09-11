Розклад матчів, а також результати та відео голів 6 туру чемпіонату України сезону 2026/2027 – дивіться на сайті 24 Каналу.

Розклад і результати матчів 6 туру УПЛ

11 вересня

Колос – Карпати (13:00)

12 вересня

Кривбас – Харків (13:00)

ЛНЗ Черкаси – Оболонь (13:00)

Верес – Кудрівка (18:00)

13 вересня

Полісся – Лівий берег (15:30)

Буковина – Зоря (18:00)

14 вересня

Динамо – Епіцентр (15:30)

Шахтар – Чорноморець (18:00)

Нагадаємо, після п'яти турів лідерами сезону УПЛ є житомирське Полісся і донецький Шахтар, які набрали по 12 очок. Третю сходинку посідають львівські Карпати, які в попередньому турі зазнали першої поразки в сезоні, поступившись Шахтарю.