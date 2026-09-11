Расписание матчей, а также результаты и видео голов 6-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.

Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ

11 сентября

Колос – Карпаты (13:00)

12 сентября

Кривбасс – Харьков (13:00)

ЛНЗ Черкассы – Оболонь (13:00)

Верес – Кудривка (18:00)

13 сентября

Полесье – Левый берег (15:30)

Буковина – Заря (18:00)

14 сентября

Динамо – Эпицентр (15:30)

Шахтер – Черноморец (18:00)

Напомним, после пяти туров лидерами сезона УПЛ являются житомирское Полесье и донецкий Шахтер, набравшие по 12 очков. Третье место занимают львовские Карпаты, которые в предыдущем туре потерпели первое поражение в сезоне, уступив Шахтеру.