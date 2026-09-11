Расписание матчей, а также результаты и видео голов 6-го тура чемпионата Украины сезона 2026/2027 – смотрите на сайте 24 Канала.
Расписание и результаты матчей 6-го тура УПЛ
- 11 сентября
Колос – Карпаты (13:00)
- 12 сентября
Кривбасс – Харьков (13:00)
ЛНЗ Черкассы – Оболонь (13:00)Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Верес – Кудривка (18:00)
- 13 сентября
Полесье – Левый берег (15:30)
Буковина – Заря (18:00)
- 14 сентября
Динамо – Эпицентр (15:30)
Шахтер – Черноморец (18:00)
Напомним, после пяти туров лидерами сезона УПЛ являются житомирское Полесье и донецкий Шахтер, набравшие по 12 очков. Третье место занимают львовские Карпаты, которые в предыдущем туре потерпели первое поражение в сезоне, уступив Шахтеру.