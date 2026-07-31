В сезоне примут участие 16 команд, которые проведут 30 туров в два круга. Первый тур состоится с 31 июля по 3 августа, сообщает 24 Канал.

Новый сезон УПЛ: что нужно знать

Осенняя часть чемпионата будет состоять из 16 туров и завершится 12 декабря, после чего команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до 26 февраля. Весенняя часть начнется 27 февраля с матчей 17-го тура, а заключительный, 30-й тур, запланирован на 4 июня.

Одними из самых ожидаемых матчей традиционно станут поединки "Шахтера" и "Динамо". Первое "Классическое" сезона состоится 7 ноября в рамках 12-го тура, а ответный матч – 15 мая в ходе 27-го тура.

Из-за участия "Динамо" в квалификации еврокубков его матч первого тура против "Левого берега" перенесен на 2 декабря.

Новый сезон принесет и существенные изменения в составе участников Премьер-лиги. УПЛ покинули Полтава, Александрия и Рух. Зато в лигу вернулись "Буковина", которая сыграет в высшем дивизионе впервые за 32 года, и "Левый Берег".

Еще одним заметным изменением стал летний ребрендинг: бывший "Металлист 1925" отныне будет выступать под названием ФК "Харьков". Кроме того, после годичного перерыва в Украинскую Премьер-лигу вернулся "Черноморец".

Календарь УПЛ сезона 2026/2027

1-й тур

31 июля, пятница, 18:00. "Заря" – "Колос" 2:0

1 августа, суббота, 13:00. "Кривбасс" – "Карпаты"

1 августа, суббота, 15:30. Харьков – Верес

2 августа, воскресенье, 13:00. "Черноморец" – "Полесье"

2 августа, воскресенье, 15:30. "Эпицентр" – "Оболонь"

2 августа, воскресенье, 18:00. "Динамо" – "Левый берег" (перенесен)

3 августа, понедельник, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 августа, понедельник, 18:00. "Шахтер" – "Кудровка"

2-й тур

08.08.2026

"Буковина" – "Оболонь"

Верес – Динамо

"Заря" – "Кривбасс"

Левый Берег – Кудривка

Полесье – Харьков

Карпаты – ЛНЗ

Черноморец – Колос

Эпицентр – Шахтер

3-й тур

15.08.2026

"Динамо" – "Колос"

Полесье – Заря

Кривбасс – Левый Берег

Харьков – Шахтер

Эпицентр – Верес

Кудровка – Оболонь

ЛНЗ – Черноморец

Карпаты – Буковина

4-й тур

29.08.2026

Заря – Харьков

Левый Берег – Карпаты

ЛНЗ – "Верес"

Кудровка – Эпицентр

"Шахтер" – "Полесье"

Черноморец – Кривбасс

"Колос" – "Оболонь"

Буковина – Динамо

5-й тур

05.09.2026

"Черноморец" – "Левый берег"

Харьков – Оболонь

Верес – Заря

Полесье – Кудривка

"Динамо" – ЛНЗ

Кривбасс – Колос

Эпицентр – Буковина

"Карпаты" – "Шахтер"

6-й тур

12.09.2026

Кривбасс – Харьков

Верес – Кудривка

Левый Берег – Полесье

ЛНЗ – Оболонь

"Колос" – "Карпаты"

Шахтер – Черноморец

Динамо – Эпицентр

Буковина – Заря

7-й тур

19.09.2026

"Карпаты" – "Верес"

Кудровка – Колос

Полесье – Кривбасс

Шахтер – ЛНЗ

Черноморец – Оболонь

Эпицентр – Левый Берег

Харьков – Буковина

Заря – Динамо

8-й тур

10.10.2026

ЛНЗ – Кудривка

Буковина – Полесье

Оболонь – Кривбасс

Колос – Эпицентр

Черноморец – Харьков

Верес – Шахтер

"Динамо" – "Карпаты"

Левый Берег – Заря

9-й тур

17.10.2026

Полесье – Динамо

Кривбасс – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтер – Колос

Заря – Черноморец

Карпаты – Эпицентр

Кудровка – Буковина

Харьков – Левый Берег

10-й тур

24.10.2026

Левый берег – ЛНЗ

Буковина – Кривбасс

Полесье – Оболонь

Верес – Колос

Черноморец – Карпаты

Эпицентр – Харьков

Шахтер – Заря

Динамо – Кудривка

11-й тур

31.10.2026

Кривбасс – Динамо

Оболонь – Шахтер

"Колос" – "Полесье"

Верес – Черноморец

Заря – Эпицентр

"Карпаты" – "Кудривка"

Левый Берег – Буковина

ЛНЗ – Харьков

12-й тур

07.11.2026

Оболонь – Левый берег

Буковина – Колос

Кудровка – Черноморец

Эпицентр – Кривбасс

"Шахтер" – "Динамо"

Харьков – Карпаты

Заря – ЛНЗ

Полесье – Верес

13-й тур

21.11.2026

"Колос" – Харьков

Черноморец – Эпицентр

Левый Берег – Шахтер

Карпаты – Заря

Верес – Буковина

Динамо – Оболонь

Кривбасс – Кудривка

ЛНЗ – Полесье

14-й тур

28.11.2026

"Динамо" – "Черноморец"

Эпицентр – ЛНЗ

"Шахтер" – "Буковина"

"Карпаты" – "Полесье"

Оболонь – Заря

Левый Берег – Колос

Кудровка – Харьков

Кривбасс – Верес

15-й тур

05.12.2026

Полесье – Эпицентр

Шахтер – Кривбасс

Оболонь – Карпаты

Буковина – Черноморец

Харьков – Динамо

Заря – Кудривка

Верес – Левый Берег

ЛНЗ – Колос

16-й тур

12.12.2026

"Шахтер" – "Кудровка"

Карпаты – Кривбасс

ЛНЗ – Буковина

Левый Берег – Динамо

"Колос" – "Заря"

Верес – Харьков

Полесье – Черноморец

Оболонь – Эпицентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ – "Карпаты"

Оболонь – Буковина

Динамо – Верес

Кривбасс – Заря

Кудровка – Левый Берег

Харьков – Полесье

"Колос" – "Черноморец"

"Шахтер" – "Эпицентр"

18-й тур

06.03.2027

Буковина – Карпаты

"Колос" – "Динамо"

Заря – Полесье

Левый Берег – Кривбасс

Шахтер – Харьков

Верес – Эпицентр

Оболонь – Кудривка

Черноморец – ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо – Буковина

Харьков – Заря

"Карпаты" – "Левый берег"

Верес – ЛНЗ

Эпицентр – Кудривка

Полесье – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Оболонь – Колос

20-й тур

20.03.2027

Заря – Верес

Левый Берег – Черноморец

Оболонь – Харьков

Кудровка – Полесье

ЛНЗ – "Динамо"

"Колос" – "Кривбасс"

Буковина – Эпицентр

Шахтер – Карпаты

21-й тур

03.04.2027

Полесье – Левый Берег

Харьков – Кривбасс

Кудровка – Верес

Оболонь – ЛНЗ

Карпаты – Колос

Черноморец – Шахтер

Эпицентр – Динамо

Заря – Буковина

22-й тур

10.04.2027

"Буковина" – "Харьков"

Верес – Карпаты

"Колос" – "Кудровка"

Кривбасс – Полесье

ЛНЗ – Шахтер

Оболонь – Черноморец

Левый Берег – Эпицентр

Динамо – Заря

23-й тур

17.04.2027

"Шахтер" – "Верес"

Кудривка – ЛНЗ

Полесье – Буковина

Кривбасс – Оболонь

Эпицентр – Колос

Харьков – Черноморец

Карпаты – Динамо

Заря – Левый Берег

24-й тур

24.04.2027

Буковина – Кудривка

"Динамо" – "Полесье"

ЛНЗ – Кривбасс

Верес – Оболонь

Колос – Шахтер

Черноморец – Заря

Эпицентр – Карпаты

Левый Берег – Харьков

25-й тур

01.05.2027

"Оболонь" – "Полесье"

ЛНЗ – Левый Берег

Кривбасс – Буковина

Колос – Верес

Карпаты – Черноморец

Харьков – Эпицентр

"Заря" – "Шахтер"

Кудровка – Динамо

26-й тур

08.05.2027

Харьков – ЛНЗ

"Динамо" – "Кривбасс"

Шахтер – Оболонь

Полесье – Колос

Черноморец – Верес

Эпицентр – Заря

Кудривка – Карпаты

Буковина – Левый Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбасс – Эпицентр

Левый Берег – Оболонь

Колос – Буковина

Черноморец – Кудривка

"Динамо" – "Шахтер"

"Карпаты" – Харьков

ЛНЗ – "Заря"

Верес – Полесье

28-й тур

22.05.2027

"Оболонь" – "Динамо"

Харьков – Колос

Эпицентр – Черноморец

"Шахтер" – "Левый берег"

Заря – Карпаты

Буковина – Верес

Кудровка – Кривбасс

Полесье – ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос – Левый Берег

Черноморец – Динамо

ЛНЗ – Эпицентр

Буковина – Шахтер

Полесье – Карпаты

Заря – Оболонь

Харьков – Кудривка

Верес – Кривбасс

30-й тур

04.06.2027

Черноморец – Буковина

Эпицентр – Полесье

Кривбасс – Шахтер

"Карпаты" – "Оболонь"

"Динамо" – Харьков

Кудровка – Заря

Левый Берег – Верес

"Колос" – ЛНЗ