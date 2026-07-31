Однако тур будет неполным. Матч между Динамо и Левым берегом перенесли на 2 декабря. Причиной стало участие киевлян в квалификационных раундах еврокубков, сообщает 24 Канал.

Календарь 1-го тура УПЛ сезона 2026/2027

В новом сезоне традиционно сыграют 16 команд. По итогам прошлого года и стыковых матчей Премьер-лигу покинули "Александрия", СК "Полтава" и "Рух", который снялся с соревнований.

Их места заняли новички и клубы, вернувшиеся из Первой лиги: "Буковина", "Черноморец" и "Левый Берег".

Главной неожиданностью межсезонья стал ребрендинг "Металлиста 1925": отныне команда будет выступать под названием ФК "Харьков".

Полный список клубов УПЛ на сезон 2026/2027:

"Шахтер" (действующий чемпион), "Динамо", "Кривбасс", "Полесье", ЛНЗ, "Карпаты", "Оболонь", "Колос", "Верес", "Заря", ФК "Харьков", "Левый берег", "Эпицентр", "Буковина", "Черноморец", "Кудровка".

Расписание и результаты матчей стартового 1-го тура:

31 июля, пятница, 18:00. "Заря" – "Колос" 2:0

1 августа, суббота, 13:00. Кривбасс – Карпаты

1 августа, суббота, 15:30. Харьков – Верес

2 августа, воскресенье, 13:00. "Черноморец" – "Полесье"

2 августа, воскресенье, 15:30. "Эпицентр" – "Оболонь"

2 августа, воскресенье, 18:00. "Динамо" – "Левый берег" (перенесен)

3 августа, понедельник, 15:30. Буковина – ЛНЗ

3 августа, понедельник, 18:00. "Шахтер" – "Кудривка"

Турнирная таблица УПЛ 2026–2027



Турнирная таблица УПЛ по состоянию на 31 июля