Ярмоленко забив гол у ворота Епіцентру в межах 6-го туру УПЛ сезону 2026/2027, повідомляє 24 Канал. Цей м'яч став для Андрія 124-м у чемпіонаті України, й тим самим він зрівнявся з абсолютним рекордсменом – Шацьких.

Скільки голів забив Ярмоленко

Донедавна 36-річний Андрій Ярмоленко ділив другу сходинку серед топ-бомрадирів УПЛ з легендою Динамо та екстренером збірної України Сергієм Ребровим.

Тепер же ще один м'яч Ярмоленка виведе його в одноосібні лідери найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України з футболу.

Що цікаво, для футболіста це перший гол за Динамо у новому сезоні.

Рекордний гол Ярмоленка: дивіться відео

Зазначимо, що рекорд узбецького нападника Шацьких тримається з жовтня 2014 року, коли Максим відзначився за Говерлу у ворота Зорі.

Топ-10 найкращих бомбардирів чемпіонатів України