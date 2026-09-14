Ярмоленко забил гол в ворота Эпицентра в рамках 6-го тура УПЛ сезона 2026/2027, сообщает 24 Канал. Этот гол стал для Андрея 124-м в чемпионате Украины, и тем самым он сравнялся с абсолютным рекордсменом – Шацких.

Сколько голов забил Ярмоленко

До недавнего времени 36-летний Андрей Ярмоленко делил второе место среди лучших бомбардиров УПЛ с легендой Динамо и бывшим тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Теперь же еще один гол Ярмоленко выведет его в единоличные лидеры списка лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины по футболу.

Что интересно, для футболиста это первый гол за Динамо в новом сезоне.

Рекордный гол Ярмоленко: смотрите видео

Отметим, что рекорд узбекского нападающего Шацких держится с октября 2014 года, когда Максим отличился в составе Говерлы в ворота Зари.

Топ-10 лучших бомбардиров чемпионатов Украины