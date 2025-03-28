Спортивный функционер считает, что королевский дивизион сейчас очень сильным. Ведь в хевивейте выступают именитые и мощные боксеры, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports Boxing.

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Арум о ситуации в хевивейте

Боб Арум отметил, что все боксеры, кроме Александра Усика, уже терпели поражения и снова вернулись. Поэтому хевивейт в настоящее время считается одним из сильнейших дивизионов.

Что я думаю по поводу дивизиона на текущий момент с Усиком, Дюбуа и Паркером? Супертяжелый вес сейчас сильный, потому что кроме Усика эти другие бойцы уже познали горечь поражений, но они вернулись,

– сказал Арум.

Глава Top Rank также выделил Джозефа Паркера. Арум отметил, что было похоже на то, что карьера новозеландца завершена и он никогда не поднимется на вершину. Однако он снова стал топ-претендентом.

Эти супертяжеловесы такие талантливые и такие большие – не как в старые времена, когда один или двое ребят были действительно высокими. Сейчас они – как баскетболисты, за ними весело наблюдать. Это хорошая эра, – добавил председатель Top Rank.

Напомним, что сейчас в хевивейте ожидается одно из крупнейших противостояний года, где Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. На кону звание абсолютного чемпиона мира.

К слову. Александр Усик провел семь поединков в супертяжелом весе. На счету украинского чемпиона семь побед и ноль поражений.

Ранее также в команде Александра Усика намекнули на интересный бой. Украинский чемпион может встретиться в ринге с американским блогером Джейком Полом, который побил Майка Тайсона.