"Я иду защищать свою страну": Усик признался, как в начале войны был готов покинуть ринг

Александр Усик вспомнил первые дни полномасштабной войны, когда раздумывал поставить карьеру на паузу и пойти защищать Украину. Чемпион рассказал, кто убедил его вернуться к тренировкам.

В начале вторжения России в феврале 2022 года многие украинские спортсмены взяли в руки оружие. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассказал Daily Mail Boxing, что тоже всерьез рассматривал возможность завершить карьеру ради службы.

Что сказал Усик?

По словам боксера, в первые дни войны он без колебаний решил вступить в территориальную оборону и поставить спортивную карьеру на паузу.

Когда началась война, я сказал: "Я прекращаю боксировать. Я иду защищать свою страну",

– признался Усик.

Он отметил, что чувствовал моральный долг быть рядом с военными и гражданскими, ведь считал, что как муж и отец должен стать на защиту государства. Чемпион некоторое время находился в рядах теробороны, прежде чем обстоятельства заставили его пересмотреть свое решение.

Раненый боец убедил вернуться в ринг

Переломным моментом стал разговор с украинским военным, который находился в больнице во Львове. Боец попросил Усика не оставлять спорт, ведь его выступления на международной арене имеют огромное значение для морального духа украинцев.

Брат, я отец, я мужчина, я должен идти в армию,

– ответил Усик.

Однако военный настоял, что боксер нужен стране именно как чемпион мира – человек, который может говорить об Украине с самых высоких мировых трибун. После этого разговора боксер вернулся домой и связался со своим менеджером, чтобы возобновить тренировочный лагерь и начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.

