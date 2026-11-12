Усик выступил с важным заявлением перед миром

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Боксерский мир с нетерпением ждет дальнейшего развития карьеры Александра Усика. Интригует некоторыми намеками на это и сам боксер, оставивший сообщение в своем инстаграме.

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Что Усик написал о себе

У Александра Усика пока нет официальной даты боя, соперника и даже весовой категории, в которой он продолжит свой спортивный путь.

Правда, похоже, что украинец знает немного больше, чем другие.

Я прошел долгий путь, но мне еще так много предстоит сделать– написал Александр.

Напомним, что в октябре инсайдер и журналист журнала The Ring Майк Коппинджер сообщил новые подробности о завершающем этапе в карьере непобедимого Усика.

Что известно о планах Усика

По информации Коппинджера, в планах украинского спортсмена сразу два поединка – еще одна встреча с Тайсоном Фьюри и бой против американца Давида Бенавидеса. Как утверждает источник, поединок с Фьюри может состояться при условии, что "Цыганский король" в декабре одолеет Энтони Джошуа.

Недавно россиянин Арсланбек Махмудов предложил Александру Усику вместе "дать газу". Украинский боксер не стал поддерживать разговор на русском и кратко ответил на английском.