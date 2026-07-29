Бой звездных боксеров запланирован на конец 2026 года, сообщает 24 Канал. Украинский боксер считает фаворитом этого противостояния "Эй Джея".

Прогноз Усика на бой Джошуа – Фьюри

По мнению Усика, громкая британская битва не продлится всю дистанцию и завершится ярким нокаутом в первой половине поединка.

Джошуа нокаутирует Фьюри в шестом раунде. "Эй Джей" поразит соперника правой,

– цитирует слова Усика All Out Fighting.

Стоит отметить, что оба боксера провели свои разминочные поединки в конце июля.

Фьюри 24 июля в Таиланде одержал досрочную победу над польским боксером Мариушем Вахом.

Джошуа выступил на следующий день, 25 июля, в Саудовской Аравии, где нокаутировал албанца Кристиана Пренгу во втором раунде. Несмотря на быстрый исход, Джошуа заставил фанатов понервничать, ведь в стартовые три минуты он сам дважды оказывался в нокдауне.

Интересно, что во время тяжелого поединка против Пренги в Джидде Усик лично находился в углу Джошуа, оказывая британцу максимальную эмоциональную и профессиональную поддержку.