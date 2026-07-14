Бывший чемпион мира по версии WBC заинтересован в поединке с Усиком. Об этом порталу Boxing Scene сообщил менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель.

Что нужно для боя Усик – Уайлдер?

Представитель спортсмена подтвердил заинтересованность американской стороны в участии в бою. Но он также не стал скрывать, что для его клиента важна финансовая сторона потенциальной сделки.

Если условия будут подходящими, Деонтей с удовольствием воспользуется шансом выйти на ринг против Усика. Он прекрасно относится к Александру, ведь это большой чемпион, и для нас было бы честью провести такой бой,

– сказал Финкель.

Отметим, что разговоры о бое Александра и Деонтея ведутся уже не в первый раз. Примерно полгода назад стороны вели переговоры об организации боя, но не пришли к соглашению.

Позже Уайлдер решил сразиться с Дереком Чисорой, которого в апреле победил решением судей. Усик в мае победил техническим нокаутом в 11-м раунде голландца Рико Верховена.

Когда может состояться бой Усик – Уайлдер?

По информации издания The Ring, сейчас речь идет о конце 2026 года. Правда, многое зависит не от боксеров и их команд.

Дело в том, что в конце года ожидается поединок Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри, поэтому организаторы хотят избежать проведения двух больших боксерских вечеров одновременно.