Колишній чемпіон світу за версією WBC зацікавлений у протистоянні з Усиком. Таку інформацію порталу Boxing Scene розповів менеджер Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель.

Що потрібно для бою Усик – Вайлдер?

Представник спортсмена підтвердив зацікавленість американської сторони в участі у бою. Але він також не став приховувати, що для його клієнта важливою є фінансова сторона потенційної угоди.

Якщо умови будуть правильними, Деонтей із задоволенням скористається шансом вийти в ринг проти Усика. Він чудово ставиться до Олександра, адже це великий чемпіон, і для нас було б честю провести такий бій,

– сказав Фінкель.

Зазначимо, що розмови про бій Олександра та Деонтея точаться уже не вперше. Приблизно пів року тому сторони вели перемовини про організацію бою, але не дійшли згоди.

Пізніше Вайлдер вирішив битися з Дереком Чісорою, якого у квітні переміг рішенням суддів. Усик у травні переміг технічним нокаутом в 11-му раунді нідерландця РІко Верховена.

Коли може відбутись бій Усик – Вайлдер?

За інформацією видання The Ring, наразі мова йде про кінець 2026 року. Щоправда, багато чого залежить не від боксерів та їх команд.

Річ у тім, що наприкінці року імовірний поєдинок Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі, тож організатори хочуть уникнути двох великих вечорів боксу одночасно.